"Hohlräume unter der Fahrbahn festgestellt": Wichtige Verbindungsstraße in München gesperrt

Die Fürstenrieder Straße ist in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Die Polizei spricht von einer "Gefahrenstelle", der Verkehr ist massiv beeinträchtigt.
Die Tram-Westtangente in München soll bis Ende 2028 eröffnet werden. © Vogt Bauüberwachungsleistungen

Mit rund viereinhalb Kilometern Länge ist sie eine der wichtigen innerstädtischen Verbindungsstraßen in München – am Dienstag ist sie überraschend gesperrt worden. Was das mit den Bauarbeiten in dem Bereich zu tun hat.

"Gefahrenstelle": Fürstenrieder Straße ist in Fahrtrichtung Norden gesperrt 

Wie die Münchner Stadtwerke (SWM) mitteilen, sind an der Baustelle der Tram-Westtangente im Bereich Gotthardstraße "bei routinemäßigen Bodenuntersuchungen Hohlräume unter der Fahrbahn festgestellt" worden.

Die Polizei habe den unmittelbar angrenzenden Straßenverkehr "aus Sicherheitsgründen" umleiten müssen. Sie spricht von einer "Gefahrenstelle". Die Fürstenrieder Straße ist in Fahrtrichtung Norden gesperrt. 

Fürstenrieder Straße: Umleitung für den Straßenverkehr

Laut SWM prüft derzeit ein Gutachter den Sachverhalt: "Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, erfolgt eine weitere Information."

Die Polizei leitet den Verkehr bereits ab der Ammerseestraße ab. Die Fürstenrieder Straße ist zwischen Camerloher Straße und Gotthardstraße in nördlicher Fahrtrichtung komplett gesperrt. Die Zufahrt zu den anliegenden Grundstücken ist weiterhin möglich.

Umleitungskarte der MVG zur Sperrung Fürstenrieder Straße © MVG

Die Buslinien 51 und 151 werden zwischen Ammerseestraße und Laimer Platz über die Westendstraße umgeleitet. Der Bus 168 wird zwischen Guido-Schneble-Straße und Laimer Platz über die Westendstraße umgeleitet. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) geht aktuell davon aus, dass die Störung den ganzen Tag anhält.  

 

1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • HanneloreH vor 45 Minuten / Bewertung:

    Die sind vom Laimer Maulwurf , Franky“

    Antworten lädt ... Kommentar melden
