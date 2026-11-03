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Hogwarts-Zauber für München: Harry-Potter-Weihnachtsmarkt auf der Praterinsel

Die neue Serie zu Harry Potter – sehenswert oder unnötig? Schließlich gibt es schon acht großartige Kinofilme. Mit weihnachtlicher Magie will der Streamingdienst HBO Max nun Skeptiker überzeugen.
AZ/dpa |
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Magische Stimmung verspricht der Streaminganbieter HBO Max Ende November auf der Praterinsel. (Archivbild)
Magische Stimmung verspricht der Streaminganbieter HBO Max Ende November auf der Praterinsel. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

München bekommt einen Harry-Potter-Weihnachtsmarkt. Vom 28. November bis 6. Dezember will der Streaminganbieter HBO Max auf der Praterinsel für magische Stimmung sorgen. Der Grund: Werbung. Schon vor dem Streamingstart am 25. Dezember könnten Besucher in die Welt der neuen Serie Harry Potter und der Stein der Weisen eintauchen, teilte HBO mit.

"Harry Potter"-Kulinarik

Der Streamingdienst plant nach eigenen Angaben eine "festliche Erlebniswelt", "ganz im Look der neuen Serie". Rund zehn Buden sollen auf der Praterinsel entstehen. Neben Fotomotiven werde es auch Speisen geben, inspiriert von Harry Potter, hieß es. Ob es auch heißes Butterbier gibt? Das wird noch nicht verraten.

Emma Watson (vlnr), Daniel Radcliffe und Rupert Grint wurden durch die "Harry Potter"-Filme zu Stars. (Archivbild)
Emma Watson (vlnr), Daniel Radcliffe und Rupert Grint wurden durch die "Harry Potter"-Filme zu Stars. (Archivbild) © Andy Butterton/Press Association/dpa

Die Serie beruht auf der weltberühmten Fantasy-Romanreihe von J. K. Rowling. In den Hauptrollen spielen unter anderem Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermine) und Alastair Stout (Ron Weasley). 

Kinoreihe mit Starpower

Da es bereits eine gefeierte Harry Potter-Kinoreihe gibt, sind viele Fans skeptisch, ob die Neuauflage an die acht Filme heranreichen kann. Schließlich zeigen sie ikonische Kinomomente und eine beeindruckende Riege großartiger Schauspieler – Daniel Radcliffe, Emma Watson, Maggie Smith, Alan Rickman, Helena Bonham Carter und viele andere.

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1 Kommentar
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  • Dugi vor 31 Minuten / Bewertung:

    Ein eigener Weihnachtsmarkt nur für Werbung. Irgendwie traurig.
    Auf die Neuauflage von Harry Potter als Serie darf man aber trotzdem gespannt sein, denke ich. Natürlich haben die Kinofilme Geschichte geschrieben aber die Serie wird viele Momente aus den Büchern zeigen, die aufgrund der Dauer in den Filmen nicht gezeigt wurden. Da kann schon was Tolles rauskommen für eine neue Generation von Harry-Potter-Fans, auch wenn es undenkbar scheint, dass es jemand schafft, den von Alan Rickman gespielten Snape vergessen zu machen.

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