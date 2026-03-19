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Hofflohmärkte 2026 in München: Alle Termine und Orte

Auch im Jahr 2026 werden in ganz München wieder zahlreiche der beliebten Hofflohmärkte stattfinden. Die AZ gibt einen Überblick über die Termine, Orte und den Anmeldeschluss.
André Wagner |
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Auch 2026 wird es wieder die beliebten Hofflohmärkte in München geben. (Archivbild)
Auch 2026 wird es wieder die beliebten Hofflohmärkte in München geben. (Archivbild) © imago/STL

Wer gerne über Flohmärkte schlendert und es liebt, sich durch Trödel zu wühlen und eventuell kleine Schätze zu entdecken, darf sich freuen, denn auch 2026 wird es in zahlreichen Münchner Stadtvierteln wieder die beliebten Hofflohmärkte in Gärten und Hinterhöfen geben.

Dabei kann man aber nicht nur das ein oder andere Schnäppchen machen, sondern auch die Stadt und seine Viertel von einer Seite entdecken, die einem sonst eigentlich verschlossen sind. Von Mitte April bis Ende Oktober 2026 finden in den unterschiedlichsten Stadtvierteln und im Münchner Umland Hofflohmärkte statt.

Anmeldung für einen eigenen Stand bei den Hofflohmärkten

Wer mit einem eigenen Stand daran teilnehmen möchte: Der Anmeldeschluss ist immer drei Wochen vor dem jeweiligen Flohmarkt-Termin, die genauen Datumsangaben finden Sie in unserer Übersicht. Die Hofflohmärkte finden übrigens bei jedem Wetter statt.

Die AZ gibt einen Überblick wann und wo die Hofflohmärkte heuer stattfinden

Alle Hofflohmärkte im April 2026

Pullach

Datum: Samstag, 11.04.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr 
Anmeldeschluss: 21.03. 2026

Germering

Datum: Samstag, 18.04.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr 
Anmeldeschluss: 28.03. 2026

Gräfelfing

Datum: Samstag, 25.04.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr 
Anmeldeschluss: 04.04. 2026

Alle Hofflohmärkte im Mai 2026

Westend

Datum: Samstag, 02.05.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 11.04. 2026

Viehhofviertel

Datum: Samstag, 09.05.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr  
Anmeldeschluss: 18.04. 2026

Neuhausen

Datum: Samstag, 16.05.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr  
Anmeldeschluss: 25.04. 2026

Kleinhadern & Blumenau

Datum: Samstag, 23.05.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr  
Anmeldeschluss: 02.05. 2026

Bogenhausen

Datum: Samstag, 30.05.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr  
Anmeldeschluss: 09.05. 2026

Bei den Hofflohmärkten herrscht oft großer Andrang. Anwohner verkaufen direkt in ihren Gärten oder Hinterhöfen.
Bei den Hofflohmärkten herrscht oft großer Andrang. Anwohner verkaufen direkt in ihren Gärten oder Hinterhöfen. © Imago/STL

Alle Hofflohmärkte im Juni 2026

Berg am Laim

Datum: Samstag, 06.06.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 16.05. 2026

Nymphenburg

Datum: Freitag, 12.06.26
Uhrzeit: 17 - 22 Uhr
Anmeldeschluss: 22.05. 2026

Haidhausen

Datum: Samstag, 13.06.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 23.05. 2026

Thalkirchen

Datum: Freitag, 19.06.26
Uhrzeit: 17 - 22 Uhr
Anmeldeschluss: 29.05. 2026

Maxvorstadt

Datum: Samstag, 20.06. 2026
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 30.05.2026

Gern

Datum: Freitag, 26.06.26
Uhrzeit: 17 - 22 Uhr
Anmeldeschluss: 05.06. 2026

Sendling

Datum: Samstag, 27.06.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 06.06. 2026

Alle Hofflohmärkte im Juli 2026

Untermenzing

Datum: Freitag, 03.07.  26
Uhrzeit: 17 - 22 Uhr  
Anmeldeschluss: 12.06.2026

Obermenzing

Datum: Samstag, 04.07. 26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr  
Anmeldeschluss: 13.06. 2026

Harlaching

Datum: Freitag, 10.07. 26
Uhrzeit: 17 - 22 Uhr  
Anmeldeschluss: 19.06. 2026

Hadern

Datum: Samstag, 11.07. 26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr  
Anmeldeschluss: 20.06. 2026

Forstenried & Maxhof

Datum: Freitag, 17.07. 26
Uhrzeit: 17 – 22 Uhr  
Anmeldeschluss: 26.06. 2026

Solln & Obersendling

Datum: Samstag, 18.07. 26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr  
Anmeldeschluss: 27.06. 2026

Lehel

Datum: Freitag, 24.07. 26
Uhrzeit: 17 - 22 Uhr  
Anmeldeschluss: 03.07. 2026

Laim

Datum: Samstag, 25.07. 26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr  
Anmeldeschluss: 04.07.2026

Kieferngarten

Datum: Freitag, 31.07. 26
Uhrzeit: 17 - 22 Uhr  
Anmeldeschluss: 10.07.2026

Alle Hofflohmärkte im August 2026

Westparkviertel

Datum: Samstag, 01.08. 26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr  
Anmeldeschluss: 11.07. 2026

Obere & Untere Au

Datum: Samstag, 08.08. 26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr  
Anmeldeschluss: 18.07. 2026

Freiham

Datum: Samstag, 22.08. 26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr  
Anmeldeschluss: 01.08. 2026

Trudering

Datum: Samstag, 29.08. 26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr  
Anmeldeschluss: 08.08.2026

Alle Hofflohmärkte in München im September 2026

Moosach

Datum: Samstag, 05.09.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr  
Anmeldeschluss: 15.08. 2026

Ramersdorf

Datum: Samstag, 12.09.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr  
Anmeldeschluss: 22.08. 2026

Aubing

Datum: Samstag, 19.09.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr  
Anmeldeschluss: 29.08. 2026

Obergiesing

Datum: Samstag, 26.09.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr  
Anmeldeschluss: 05.09. 2026

Alle Hofflohmärkte in München im Oktober 2026

Untergiesing

Datum: Samstag, 10.10.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr  
Anmeldeschluss: 19.09. 2026

Pasing

Datum: Samstag, 17.10.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr  
Anmeldeschluss: 26.09. 2026

Allach

Datum: Samstag, 24.10.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr  
Anmeldeschluss: 03.10. 2026

Übersicht der Hofflohmärkte 2026 in München

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Legende (Farben)

Diese Farbpalette zeigt die Monatsfarben (April bis Oktober) wann die Hofflomärkte stattfinden.

April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober

Die jeweiligen Tourpläne werden etwa eine Woche vor den Flohmarkt-Terminen bekanntgegeben. Diese und weitere Infos finden Sie hier.

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