Hofflohmärkte 2026 in München: Alle Termine und Orte
Wer gerne über Flohmärkte schlendert und es liebt, sich durch Trödel zu wühlen und eventuell kleine Schätze zu entdecken, darf sich freuen, denn auch 2026 wird es in zahlreichen Münchner Stadtvierteln wieder die beliebten Hofflohmärkte in Gärten und Hinterhöfen geben.
Dabei kann man aber nicht nur das ein oder andere Schnäppchen machen, sondern auch die Stadt und seine Viertel von einer Seite entdecken, die einem sonst eigentlich verschlossen sind. Von Mitte April bis Ende Oktober 2026 finden in den unterschiedlichsten Stadtvierteln und im Münchner Umland Hofflohmärkte statt.
Anmeldung für einen eigenen Stand bei den Hofflohmärkten
Wer mit einem eigenen Stand daran teilnehmen möchte: Der Anmeldeschluss ist immer drei Wochen vor dem jeweiligen Flohmarkt-Termin, die genauen Datumsangaben finden Sie in unserer Übersicht. Die Hofflohmärkte finden übrigens bei jedem Wetter statt.
Die AZ gibt einen Überblick wann und wo die Hofflohmärkte heuer stattfinden
- Hofflohmärkte im April 2026
- Hofflohmärkte im Mai 2026
- Hofflohmärkte im Juni 2026
- Hofflohmärkte im Juli 2026
- Hofflohmärkte im August 2026
- Hofflohmärkte im September 2026
- Hofflohmärkte im Oktober 2026
Alle Hofflohmärkte im April 2026
Pullach
Datum: Samstag, 11.04.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 21.03. 2026
Germering
Datum: Samstag, 18.04.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 28.03. 2026
Gräfelfing
Datum: Samstag, 25.04.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 04.04. 2026
Alle Hofflohmärkte im Mai 2026
Westend
Datum: Samstag, 02.05.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 11.04. 2026
Viehhofviertel
Datum: Samstag, 09.05.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 18.04. 2026
Neuhausen
Datum: Samstag, 16.05.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 25.04. 2026
Kleinhadern & Blumenau
Datum: Samstag, 23.05.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 02.05. 2026
Bogenhausen
Datum: Samstag, 30.05.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 09.05. 2026
Alle Hofflohmärkte im Juni 2026
Berg am Laim
Datum: Samstag, 06.06.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 16.05. 2026
Nymphenburg
Datum: Freitag, 12.06.26
Uhrzeit: 17 - 22 Uhr
Anmeldeschluss: 22.05. 2026
Haidhausen
Datum: Samstag, 13.06.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 23.05. 2026
Thalkirchen
Datum: Freitag, 19.06.26
Uhrzeit: 17 - 22 Uhr
Anmeldeschluss: 29.05. 2026
Maxvorstadt
Datum: Samstag, 20.06. 2026
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 30.05.2026
Gern
Datum: Freitag, 26.06.26
Uhrzeit: 17 - 22 Uhr
Anmeldeschluss: 05.06. 2026
Sendling
Datum: Samstag, 27.06.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 06.06. 2026
Alle Hofflohmärkte im Juli 2026
Untermenzing
Datum: Freitag, 03.07. 26
Uhrzeit: 17 - 22 Uhr
Anmeldeschluss: 12.06.2026
Obermenzing
Datum: Samstag, 04.07. 26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 13.06. 2026
Harlaching
Datum: Freitag, 10.07. 26
Uhrzeit: 17 - 22 Uhr
Anmeldeschluss: 19.06. 2026
Hadern
Datum: Samstag, 11.07. 26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 20.06. 2026
Forstenried & Maxhof
Datum: Freitag, 17.07. 26
Uhrzeit: 17 – 22 Uhr
Anmeldeschluss: 26.06. 2026
Solln & Obersendling
Datum: Samstag, 18.07. 26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 27.06. 2026
Lehel
Datum: Freitag, 24.07. 26
Uhrzeit: 17 - 22 Uhr
Anmeldeschluss: 03.07. 2026
Laim
Datum: Samstag, 25.07. 26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 04.07.2026
Kieferngarten
Datum: Freitag, 31.07. 26
Uhrzeit: 17 - 22 Uhr
Anmeldeschluss: 10.07.2026
Alle Hofflohmärkte im August 2026
Westparkviertel
Datum: Samstag, 01.08. 26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 11.07. 2026
Obere & Untere Au
Datum: Samstag, 08.08. 26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 18.07. 2026
Freiham
Datum: Samstag, 22.08. 26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 01.08. 2026
Trudering
Datum: Samstag, 29.08. 26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 08.08.2026
Alle Hofflohmärkte in München im September 2026
Moosach
Datum: Samstag, 05.09.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 15.08. 2026
Ramersdorf
Datum: Samstag, 12.09.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 22.08. 2026
Aubing
Datum: Samstag, 19.09.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 29.08. 2026
Obergiesing
Datum: Samstag, 26.09.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 05.09. 2026
Alle Hofflohmärkte in München im Oktober 2026
Untergiesing
Datum: Samstag, 10.10.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 19.09. 2026
Pasing
Datum: Samstag, 17.10.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 26.09. 2026
Allach
Datum: Samstag, 24.10.26
Uhrzeit: 10 - 16 Uhr
Anmeldeschluss: 03.10. 2026
Übersicht der Hofflohmärkte 2026 in München
Legende (Farben)
Diese Farbpalette zeigt die Monatsfarben (April bis Oktober) wann die Hofflomärkte stattfinden.
Die jeweiligen Tourpläne werden etwa eine Woche vor den Flohmarkt-Terminen bekanntgegeben. Diese und weitere Infos finden Sie hier.
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