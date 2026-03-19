Hofflohmärkte 2026 in München: Alle Termine und Orte

Auch im Jahr 2026 werden in ganz München wieder zahlreiche der beliebten Hofflohmärkte stattfinden. Die AZ gibt einen Überblick über die Termine, Orte und den Anmeldeschluss.

Auch 2026 wird es wieder die beliebten Hofflohmärkte in München geben. (Archivbild)

Wer gerne über Flohmärkte schlendert und es liebt, sich durch Trödel zu wühlen und eventuell kleine Schätze zu entdecken, darf sich freuen, denn auch 2026 wird es in zahlreichen Münchner Stadtvierteln wieder die beliebten Hofflohmärkte in Gärten und Hinterhöfen geben.

Dabei kann man aber nicht nur das ein oder andere Schnäppchen machen, sondern auch die Stadt und seine Viertel von einer Seite entdecken, die einem sonst eigentlich verschlossen sind. Von Mitte April bis Ende Oktober 2026 finden in den unterschiedlichsten Stadtvierteln und im Münchner Umland Hofflohmärkte statt.

Anmeldung für einen eigenen Stand bei den Hofflohmärkten

Wer mit einem eigenen Stand daran teilnehmen möchte: Der Anmeldeschluss ist immer drei Wochen vor dem jeweiligen Flohmarkt-Termin, die genauen Datumsangaben finden Sie in unserer Übersicht. Die Hofflohmärkte finden übrigens bei jedem Wetter statt.

Die AZ gibt einen Überblick wann und wo die Hofflohmärkte heuer stattfinden

Alle Hofflohmärkte im April 2026 Pullach Datum: Samstag, 11.04.26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 21.03. 2026 Germering Datum: Samstag, 18.04.26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 28.03. 2026 Gräfelfing Datum: Samstag, 25.04.26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 04.04. 2026

Alle Hofflohmärkte im Mai 2026 Westend Datum: Samstag, 02.05.26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 11.04. 2026 Viehhofviertel Datum: Samstag, 09.05.26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 18.04. 2026 Neuhausen Datum: Samstag, 16.05.26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 25.04. 2026 Kleinhadern & Blumenau Datum: Samstag, 23.05.26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 02.05. 2026 Bogenhausen Datum: Samstag, 30.05.26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 09.05. 2026

Bei den Hofflohmärkten herrscht oft großer Andrang. Anwohner verkaufen direkt in ihren Gärten oder Hinterhöfen. © Imago/STL

Alle Hofflohmärkte im Juni 2026 Berg am Laim Datum: Samstag, 06.06.26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 16.05. 2026 Nymphenburg Datum: Freitag, 12.06.26

Uhrzeit: 17 - 22 Uhr

Anmeldeschluss: 22.05. 2026 Haidhausen Datum: Samstag, 13.06.26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 23.05. 2026 Thalkirchen Datum: Freitag, 19.06.26

Uhrzeit: 17 - 22 Uhr

Anmeldeschluss: 29.05. 2026 Maxvorstadt Datum: Samstag, 20.06. 2026

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 30.05.2026 Gern Datum: Freitag, 26.06.26

Uhrzeit: 17 - 22 Uhr

Anmeldeschluss: 05.06. 2026 Sendling Datum: Samstag, 27.06.26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 06.06. 2026

Alle Hofflohmärkte im Juli 2026 Untermenzing Datum: Freitag, 03.07. 26

Uhrzeit: 17 - 22 Uhr

Anmeldeschluss: 12.06.2026 Obermenzing Datum: Samstag, 04.07. 26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 13.06. 2026 Harlaching Datum: Freitag, 10.07. 26

Uhrzeit: 17 - 22 Uhr

Anmeldeschluss: 19.06. 2026 Hadern Datum: Samstag, 11.07. 26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 20.06. 2026 Forstenried & Maxhof Datum: Freitag, 17.07. 26

Uhrzeit: 17 – 22 Uhr

Anmeldeschluss: 26.06. 2026 Solln & Obersendling Datum: Samstag, 18.07. 26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 27.06. 2026 Lehel Datum: Freitag, 24.07. 26

Uhrzeit: 17 - 22 Uhr

Anmeldeschluss: 03.07. 2026 Laim Datum: Samstag, 25.07. 26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 04.07.2026 Kieferngarten Datum: Freitag, 31.07. 26

Uhrzeit: 17 - 22 Uhr

Anmeldeschluss: 10.07.2026

Alle Hofflohmärkte im August 2026 Westparkviertel Datum: Samstag, 01.08. 26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 11.07. 2026 Obere & Untere Au Datum: Samstag, 08.08. 26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 18.07. 2026 Freiham Datum: Samstag, 22.08. 26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 01.08. 2026 Trudering Datum: Samstag, 29.08. 26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 08.08.2026

Alle Hofflohmärkte in München im September 2026 Moosach Datum: Samstag, 05.09.26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 15.08. 2026 Ramersdorf Datum: Samstag, 12.09.26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 22.08. 2026 Aubing Datum: Samstag, 19.09.26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 29.08. 2026 Obergiesing Datum: Samstag, 26.09.26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 05.09. 2026

Alle Hofflohmärkte in München im Oktober 2026 Untergiesing Datum: Samstag, 10.10.26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 19.09. 2026 Pasing Datum: Samstag, 17.10.26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 26.09. 2026 Allach Datum: Samstag, 24.10.26

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Anmeldeschluss: 03.10. 2026

Übersicht der Hofflohmärkte 2026 in München

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Legende (Farben) Diese Farbpalette zeigt die Monatsfarben (April bis Oktober) wann die Hofflomärkte stattfinden. April Mai Juni Juli August September Oktober

Die jeweiligen Tourpläne werden etwa eine Woche vor den Flohmarkt-Terminen bekanntgegeben. Diese und weitere Infos .