Hofflohmärkte 2022: Wo und wann sie heuer stattfinden

Für Liebhaber von Trödel und Spaziergängen in den Vierteln gibt es wieder die Flohmärkte in Gärten und Hinterhöfen. Doch nicht in der ganzen Stadt- die AZ gibt einen Überblick.

04. Juni 2022 - 10:21 Uhr | Sophie Anfang

Verkauft wird bei den Hofflohmärkten, wie hier in Haidhausen, wie der Name schon nahelegt: in Höfen und Gärten. So entdeckt man seine Stadt nochmal neu. © imago/STL

München - Man ist immer wieder überrascht, welche grünen, stillen Lieblingsplätze man im eigenen Viertel entdecken kann - wenn einem einmal das Tor zum Hof geöffnet wird. Bei den Hofflohmärkten bekommt man jedes Jahr die Möglichkeit, hinter sonst verschlossene Pforten zu gelangen. Bis November sollen die Flohmärkte heuer stattfinden Denn bei den Hofflohmärkten verkaufen die Bewohner eines Hauses in ihrem Garten oder in ihrem Hof. Diese Saison gibt es noch bis in den November (optimistisch sind sie, die Organisatoren!) Termine in der ganzen Stadt. Wo und wann sind die einzelnen Hofflohmärkte in München? Die Karte zeigt's. © Grafik: anf Aber nicht in jedem Viertel wird getrödelt, die AZ hat alle Termine und Orte für Sie zusammengefasst. Anmeldung auf ; 18 Euro pro Hof, das Ganze geht auch bei Regen über die Bühne.