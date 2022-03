Hochzeitstage München: Zahllose Inspirationen für den besonderen Tag

Zehn angehende Brautpaare haben Karten für die Hochzeitstage München gewonnen und können so erste Ideen für Ihre eigene Hochzeit sammeln.

"Be Happy" das perfekte Motto für einen wundervollen Tag auf der Messe.

Bei der großen AZ-Hochzeitsaktion "Verliebt, verlost, verheiratet" haben 251 Paare teilgenommen. Nur eines konnte den Hauptpreis gewinnen: Melissa und Ali werden gerade von den Partnern der Aktion prachtvoll ausgestattet. Doch auch zehn weitere Paare können sich freuen: Sie erhalten Tickets für die beliebten , die am 2. und 3. April endlich wieder stattfinden. Hier können sich angehende Brautpaare Inspiration für alles holen, was Hochzeiten so schön macht.

Angehende Eheleute sollten sich den Termin merken. © Hochzeitstage

Informations- und Verkaufsmesse für Verliebte und Verlobte

Die Frauen können sich nach Brautmode, die Männer nach edler Herrenmode umsehen – und beide nach eleganten Schuhen. Hier gibt es traumhafte Hochzeitstorten und unzählige kreative Dekorationsideen. Die Besucher lernen außerdem romantische Locations kennen – und zahlreiche Fotografen, Musiker und DJs, die für den richtigen Sound bei der großen Feier sorgen. Außerdem stellen sich Eventagenturen und Weddingplanner vor, wie auch Spezialisten für Beauty, Wellness und Honeymoon.

Zu sehen sind auch viele Deko-Ideen für den großen Tag. © Hochzeitstage

Die sind also die ideale Informations- und Verkaufsmesse für Verliebte und Verlobte. Hier können sie sich in entspannter Atmosphäre ein Wochenende lang alles für eine unvergessliche Hochzeit zusammenstellen – von den Einladungskarten bis zu den Flitterwochen.

Für Verliebte und Verlobte gibt es auf der Messe zahllose Inspirationen. © Hochzeitstage

Nach Herzenslust an- und ausprobieren

Bei den gibt es jede Menge Ideen, Tipps und Trends rund um das aller schönste aller Feste. Natürlich kann nach Herzenslust an- und ausprobiert werden – und man kann auch sofort zuschlagen. Wer am großen Tag nichts dem Zufall überlassen will, für den sind die Hochzeitstage München die perfekte Anlaufstelle – und das seit fast dreißig Jahren. Selbstverständlich werden bei dieser Messe alle geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten, damit sich jeder rundum sicher fühlen kann.

Auf der Messe können sich angehende Brautpaare jede Menge toller Ideen für die eigene Hochzeit holen. © Frank Föhlinger

MOC Veranstaltungscenter München, Halle 2 und Halle 3, am 2. und 3. April 2022 von 11 bis 18 Uhr. Das Tagesticket kostet 15 Euro, Kinder bis zwölf Jahre können kostenlos mitkommen.

Mehr Informationen gibt es unter