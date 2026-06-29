Hochzeitspanne in München: Braut im Schloss-Lift gefangen

Der schönste Tag des Lebens startete für eine Braut aus München mit Verspätung. Sie saß mit zwei Begleitern in einem Lift im Schloss Nymphenburg fest. Die Feuerwehr musste anrücken.

Der Bund fürs Leben, er wäre für ein Brautpaar aus München am vergangenen Freitag beinahe nicht zustande gekommen. Auf dem Weg zu ihrer Hochzeit blieben die Braut und zwei ihrer Begleiter im Aufzug von Schloss Nymphenburg stecken.

Die Kabine bewegte sich am Nachmittag kurz nach 14 Uhr keinen Millimeter. Die Braut im weißen Kleid saß fest. Bei der Hitze der vergangenen Tage bestimmt kein Spaß. Dazu kam der Stress, die Hochzeitsgesellschaft wartete nämlich bereits.

Feuerwehr rettet die Hochzeit

Die Berufsfeuerwehr musste helfen. Die Einsatzkräfte wurden im Schloss Nymphenburg von der schon ganz aufgeregten Hochzeitsgesellschaft empfangen. Die Braut und ihre Begleiter saßen noch immer im Lift fest. Die Einsatzkräfte öffneten die Türen des Aufzugs und befreiten die Braut samt Gefolge. Mit etwas Verspätung, so ein Sprecher der Feuerwehr am Montag, konnte die Trauung dann erfolgreich durchgeführt werden.