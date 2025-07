Hochwasserwarnung für die Isar in München

Die Regenfälle der letzten Tage hat nun auch Folgen für München. In der Nacht könnte die Isar Meldestufe 1 erreichen.

In der Nacht auf Dienstag könnte die Isar die Meldestufe 1 (240 cm) erreichen oder gar übersteigen. (Archivbild)

Der anhaltende Regen der vergangenen Tage hat nun auch Folgen für die bayerische Landeshauptstadt: Der Hochwassernachrichtendienst warnte am Montagnachmittag, dass der Pegel der Isar in München in der Nacht auf Dienstag Meldestufe 1 (240 cm) erreichen oder überschreiten könnte.

Vorhersagen zufolge könnte der Isarpegel um 1 Uhr auf 243 cm steigen. . Weitere Infos