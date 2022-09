Hochschwangere Frau bestiehlt Münchner Rentnerin

Die werdende Mutter klingelte bei einer Seniorin und bittet, das WC benützen zu dürfen.

München - Wer bringt es schon übers Herz einer hochschwangeren Frau, bei der jeden Moment die Wehen einsetzen könnten, einen Wunsch abzuschlagen?

Am vergangenen Donnerstag klingelten zwei Frauen an der Wohnungstür einer über 80 Jahre alten Rentnerin aus Neuhausen. Die Schwangere bat um ein Glas Wasser und darum, kurz das Badezimmer benützen zu dürfen. Die Seniorin bat die fremden Frauen herein.

Betrügerinnen-Duo berauben Rentnerin

Während die hilfsbereite Münchnerin ihrem Gast ein Glas Wasser aus der Küche holte, so Polizeisprecher Marc Aigner, durchsuchte nach aktuellem Ermittlungsstand eine der Täterinnen das Schlafzimmer und entwendete mehrere Schmuckgegenstände.

Der Wert wird auf rund 100 Euro geschätzt. Im Anschluss verließen die beiden unbekannten Besucherinnen eilig die Wohnung. Die Rentnerin bemerkte erst später, dass sie bestohlen worden war, und rief die Polizei.

Die Schwangere wird folgendermaßen beschrieben: 1,50 Meter groß und kräftig. Sie sprach gebrochen Deutsch, hat schulterlange Haare und war bekleidet mit einem grün/blau/roten Hawaiihemd und dunkler Hose. Die Komplizin ist ebenfalls 1,50 Meter groß, kräftig, sprach gebrochen Deutsch, schulterlange Haare, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose. Hinweise an die Polizei 089/29100.