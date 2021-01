Hochschule München: Prüfungsstress im Homeoffice

Studenten der Hochschule München können derzeit nicht nur inhaltlich in Prüfungen scheitern. "Nicht bestanden" droht auch denjenigen, deren Webcam oder Handy während der Prüfung kurz ausfällt.

Uni findet derzeit daheim am Schreib- oder Esstisch statt - an der Hochschule München sogar die Prüfungen.

München - Als Antwort auf die Pandemiesituation hat die Leitung der Hochschule München schon am 15. Dezember 2020 beschlossen, in diesem Wintersemester ab dem 4. Januar 2021 sämtliche schriftlichen und mündlichen Präsenzprüfungen zu untersagen. Wollen Studenten ihre Prüfungen nicht in eine ungewisse Zukunft verschieben, müssen sie ihrer Prüfungspflicht statt in Räumlichkeiten der Hochschule am Schreibtisch zuhause nachkommen.

Hochschule München: Bei Prüfungen herrscht Dauerüberwachung

Wer glaubt, Studierende könnten sich zuhause leicht durch Prüfungen spicken, irrt. Webcams von PC und/oder Handy sind so einzustellen, dass der Prüfling und sein Arbeitsbereich die gesamte Prüfungszeit pausenlos videoüberwacht sind. Freilich müssen die Studierenden vorher zugestimmt haben - Datenschutz!

Dafür bekommen Studierende eine Anleitung, aus der ersichtlich ist, wie am Prüfungstag alles aufzubauen ist, damit der Prof auch kontrollieren kann. © HM

Zusätzlich zum Lehrstoff müssen die Prüflinge für einen reibungslosen Ablauf der Fernklausuren eine Reihe von Vorschriften und Fertigkeiten verinnerlicht haben. Das Wichtigste ist auf 30 Seiten zusammengefasst. Wer hier was falsch macht, gefährdet seinen Prüfungserfolg selbst dann, wenn er allen Prüfungsaufgaben fehlerlos gewachsen war. Durchfallen droht auch jenen, denen ein in Präsenzprüfungen unmögliches oder irrelevantes Missgeschick passiert. Eine kurze Netzstörung, ein umgefallenes Handy, ein ins Zimmer platzendes Geschwisterkind oder einiges mehr können einen schwer widerlegbaren Schummelverdacht erregen, der ausreicht, die Prüfung zu annullieren.

Probleme bei Prüfungen im Homeoffice

Doch auch wenn das Netz für die Zeit der Prüfung stabil ist und die Webcam-Überwachung tadellos funktioniert, besteht nicht notwendigerweise Chancengleichheit. So können zu Prüfende im freistehenden Einfamilienhaus wesentlich sicherer sein als im Wohnblock, nicht von bohrenden oder sonst wie lauten Nachbarn aus dem Konzept gebracht zu werden.

Ob es tatsächlich notwendig war, Prüfungen unter fragwürdigen Überwachungsmaßnahmen nach Hause zu delegieren, darüber könnte man streiten. Und vielleicht wird das früher oder später sogar vor Gericht passieren.Die TU beispielsweise will ihren Studenten bislang noch Präsenzprüfungen gewähren, wenngleich unter forcierten Hygiene- und Abstandsbedingungen. Am Platz dürfte es nicht liegen, dass die Hochschule München einen anderen Weg gewählt hat. Denn weil coronabedingt auch die Lehrveranstaltungen virtuell ablaufen, sind die Hörsäle gähnend leer.