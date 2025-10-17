AZ-Plus
Hochhaus-Streit in München spitzt sich zu – jetzt hat ein Gericht entschieden

Ein Gericht lehnt den Eilantrag gegen den Bau zweier Hochhäuser in München ab. Die Bürgerinitiative will sich dagegen weiter wehren und nun den nächsten Schritt gehen.
Autorenprofilbild Christina Hertel
Christina Hertel |
Die Bürgerinitiative wollte eine Abstimmung, ob an der Friedenheimer Brücke zwei Hochhäuser gebaut werden sollten (Symbolbild).
Die Bürgerinitiative wollte eine Abstimmung, ob an der Friedenheimer Brücke zwei Hochhäuser gebaut werden sollten (Symbolbild). © Hochhaus Stop

Sollen an der Friedenheimer Brücke zwei Hochhäuser gebaut werden? Die Bürgerinitiative "Hochhaus Stop" will, dass darüber die Münchner abstimmen und hat Zehntausende Unterschriften gesammelt. Das Rathaus allerdings entschied, dass ein Bürgerentscheid zu dieser Frage rechtlich unzulässig sei.

Um dagegen vorzugehen, hatte die Bürgerinitiative bei Gericht einen Eilrechtsbehelf eingereicht. Wie aus einer Mitteilung der Hochhaus-Gegner hervorgeht, hat das Gericht diesen abgelehnt. Hochhaus-Gegner Robert Brannekämper (CSU) kündigt an, nun eine Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof einzureichen.

Hochhaus-Entscheid in München: "Von dieser Entscheidung kann sich der Stadtrat nicht einfach verabschieden"

Denn: Die Stadt habe schon für Ende Oktober den Satzungsbeschluss für das Projekt terminiert. Wenn der Stadtrat diesen Beschluss getroffen hat, ist ein Bürgerentscheid rechtlich wohl nicht mehr möglich. Auch Alt-OB Christian Ude ist empört. Er erinnert daran, dass die Bürger 2004 entschieden haben, dass in München keine Hochhäuser über 100 Meter gebaut werden dürfen. "Von dieser Entscheidung des Volksgesetzgebers – der Münchner Bürger – kann sich der Stadtrat nicht einfach verabschieden, weil es ihm und dem Investor jetzt gerade passt", findet Ude.

 

15 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Knoedel vor 3 Stunden / Bewertung:

    Ich verstehe das ganze geseiere und den ganzen Aufwand wegen des bisserl Hochhäuser nicht.
    Die Zukunft verändert sich halt permanent.
    Und bis München mal deswegen unansehnlich wird dann sind wir eh schon alle gestorben.
    Man sollte sich um die wirklich vorhandenen Schandflecke kümmern als um die künstliche Hochhausdebatte.
    Ich war weltweit schon in vielen Millionenstädten incl. der Hochhäuser und hatte nie ein Problem damit, im Gegenteil.
    Auch schön mal im 116. Stock ein Bier zu trinken.
    Aber hier nur noch meckern.

  • Himbeer-Toni vor 3 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Knoedel

    Leider verkommen seelenlose Hochhäuser zu Brutstätten für Dinge die keiner haben will.
    Schauen Sie doch mal ins Ruhrgebiet, dort gibt es bereits Hochhäuser die von der Post und Privatzustellern gar nicht mehr beliefert werden.

  • Boandl_kramer vor 27 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Himbeer-Toni

    Seltsam dass das in Hongkong, Shanghai, Dubai usw. nicht passiert, obwohl die da sehr viel höher bauen. Was machen die da anders und besser als wir?

