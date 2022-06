Hitzewochenende: München schwitzt und feiert

Am Wochenende hat es bis zu 35 Grad. Fast schon zu heiß für den Stadtgeburtstag. Manch einer bleibt da lieber am Wasser - was gefährlich werden kann.

Münchner suchen am Sonntag Abkühlung in der Isar.

München - München feiert einen heißen Geburtstag: 35 Grad hatte es am Sonntagmittag, bei der Feier der Stadtgründung in der Innenstadt, 31 Grad herrschten am Samstag. Sommerliche Temperaturen also, die die Münchner in ihrer Stadt ertragen mussten.

Beim 864. Stadtgeburtstag rund um den Marienplatz suchten die Besucher Zuflucht vor der Sonne unter den großen Schirmen. Auch an der Isar war der Schatten unter Brücken und Schirmen beliebt, doch manch Sonnenanbeter bräunte sich auch in der prallen Hitze. Die Abkühlung nach dem Sonnenbad suchten viele in der Isar, in den Freibädern und den Seen um München. Doch das ist nicht immer ohne Gefahren.

Trotz Hitze: viel Publikum beim Stadtgründungsfest. © Daniel von Loeper

Rettungsschwimmer rettet Kind (8) vor dem Ertrinken

Das Baden am Fasaneriesee wäre diesen Samstag einem achtjährigen Buben fast zum Verhängnis geworden.

Wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Sonntag mitteilte, geriet das Kind, welches nicht schwimmen kann, beim Spielen ins tiefe Wasser und ging dort "nahezu lautlos und unbemerkt sofort unter".

Ein Rettungsschwimmer bemerkte die Situation aber schnell und holte den Buben aus dem Wasser. Er wurde noch vor Ort erstversorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Auf dem Weg dorthin war er wieder bei Bewusstsein, so die DLRG.

"Diese Badeseen sind häufig durch mehr oder weniger große Flachwasserbereiche geprägt, welche unvermittelt enden und in eine steil abfallende Abbruchkante übergehen", erklärt die DLRG die Gefahr in einer Pressemitteilung. "Dies stellt vor allem für Nichtschwimmer eine sehr große Gefahr dar, da diese plötzlich nicht mehr im Wasser stehen können." Also: Obacht geben, auch wenn die Erfrischung noch so verlockend erscheint!

Laue Nacht: Münchner feiern lange draußen

Abseits des Wassers kamen die Münchner in Cafés, schattigen Hinterhöfen und im Biergarten zusammen - und feierten am Samstagabend auch wieder oft und lang und laut zu Hause. So verzeichnete die Polizei dieses Wochenende wieder recht viele Anrufe wegen Ruhestörungen durch laute Musik und Parties nach 22 Uhr.

Seline (v.l.), Felix und Andi essen "Spargel Cordon Bleu" in einem Hinterhof. © Daniel von Loeper

Gute Nachrichten gab es von der Feuerwehr: Die konnte dieses Wochenende von keinen großen Einsätzen ihrer Rettungssanitäter berichten, die in Zusammenhang mit der Hitze an diesem Münchner Geburtstagswochenende standen.