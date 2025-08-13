Wetterwechsel trifft München: Schauer und Gewitter lösen Hitze ab

Bayern schwitzt: Bis zu 38 Grad werden im Freistaat erwartet, auch in München wird heiß. Doch bereits zum Ende der Woche kann es knallen – Gewitter und Schauer lösen die Hitze ab.

Bis zu 38 Grad werden in den kommenden Tagen im Freistaat erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor der Hitze und rät, sich im Schatten aufzuhalten. Zudem empfiehlt die Behörde, ausreichend zu trinken und die Wohnung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Doch eine leichte Abkühlung ist in Sicht: Auf München steuert im Laufe der Woche ein Wetterwechsel zu — und der bringt Gewitter und Schauer mit sich.

Am heutigen Mittwoch werden nach Angaben der Meteorologen Höchstwerte zwischen 32 und 37 Grad erwartet, in München sind bis zu 34 Grad möglich. Am heißesten soll es in Mainfranken werden. Die Hitzewelle erreicht am Donnerstag ihren Höhepunkt: Die Temperaturen sollen auf bis zu 38 Grad am Untermain steigen. In den Alpentälern wird mit bis zu 30 Grad gerechnet – in München klettert das Thermometer laut DWD auf 33 Grad.

Gewitter lösen Hitze ab: Wann Gewitter und Schauer auf München treffen

Bereits am Donnerstag steige die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter an den Alpen und am Bayerwald. Im Laufe des Freitags sollen dann vom Westen her kräftige Schauer und Gewitter aufziehen – und die können laut Prognosen auch München treffen. Während in der Landeshauptstadt noch bis zu 32 Grad heiß wird, steigt laut Kachelmannwetter am Abend das Gewitter- und Schauerrisiko. Auch in der Nacht kann vereinzelt Regen möglich sein.