Hitze in München: Straße geplatzt - Tramverkehr lahmgelegt

Die Hitzewelle hat es in sich: In Nymphenburg ist eine Straße geplatzt und hat den Tramverkehr lahmgelegt.

Ein sogenannter „Blow Up“: Der Asphalt in der Romanstraße wölbt sich aufgrund der Hitze.

Die Hitze in München macht scheinbar nicht nur den Menschen, sondern auch den Straßen zu schaffen. Am Montagabend wölbte sich plötzlich der Asphalt in der Romanstraße zwischen zwei Tramgleisen und legte den Straßenbahnverkehr für rund zwei Stunden lahm.

Hitzewelle in München: Asphalt geplatzt

Fahrgäste meldeten gegen 20.45 Uhr den ungewöhnlichen Straßenschaden zunächst bei der Polizei, die wiederum die MVG informierte. Die Einsatzkräfte der Polizei sicherten den betroffenen Bereich ab.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Der Tramverkehr stand währenddessen still. Die MVG richtete einen Schienenersatzverkehr per Taxi ein. Gegen 22.45 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben.

Wegen der geplatzten Straße war der Tramverkehr am Montagabend für ein paar Stunden lahmgelegt. © MVG

MVG repariert Straße mit Presslufthammer

MVG-Mitarbeiter haben mit einem Presslufthammer die beschädigte Asphaltschicht abgetragen.

Mit einem Presslufthammer tragen MVG-Mitarbeitende die kaputte Straße ab. © MVG

Zurück blieb ein Loch zwischen den Gleisen, das mit Pylonen und Flatterband abgesichert wurde.

Und weg war der "Blow Up". © MVG

Am Dienstagvormittag wurde das Loch bis auf die oberste Schicht versiegelt, wie die MVG der AZ mitteilt.