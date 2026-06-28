Hitze, Farben, Vielfalt: Der CSD 2026 in Bildern
Der Christopher Street Day (CSD) steht dieses Jahr vor einer besonderen Herausforderung: Temperaturen von über 35 Grad. Trotzdem haben sich am Samstag Tausende Menschen auf den Weg in die Münchner Innenstadt gemacht, wo ab 12 Uhr der Höhepunkt der Veranstaltung stattfand, eine farbenfrohe Parade von mehr als 200 Gruppen.
Laut Polizei und Veranstalter nahmen rund 30.000 Menschen beim Umzug teil, 200.000 schauten der Parade vom Straßenrand aus zu.
Die Feiernden ließen sich von den hohen Temperaturen nicht abhalten, viele kamen gut vorbereitet. Neben bunten Outfits, Regenbogenfahnen und Glitzer sind dieses Jahr vor allem schattenspendende Accessoires beliebt: Fächer, Hüte, Sonnenschirme und -Brillen.
Bunte Paradewagen, unzählige Dragqueens in atemberaubenden Outfits und Teilnehmer und Zaungäste in extravaganten Gewändern waren am Samstag in der Münchner Innenstadt zu sehen.
Laut einem Sprecher der Johanniter hat es keine größeren Einsätze gegeben. Insgesamt 32-Erste-Hilfe-Einsatze habe es gegeben, vor allem wegen Kreislaufproblemen und Sonnenstichen.
Eine Auswahl der schönsten Outfits und sonstige Eindrücke von der CSD-Parade 2026 in München finden Sie oben in unserer Bildergalerie.
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- Christopher Street Day
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