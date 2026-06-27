Hitze, Farben, Vielfalt: Der CSD 2026 in Bildern

Trotz großer Hitze waren Tausende Menschen am Samstag bei der großen CSD-Parade in München. Die AZ war vor Ort und zeigt hier die buntesten Outfits sowie jede Menge Eindrücke.

AZ | 27. Juni 2026 - 14:37 Uhr

Daniel von Loeper 20 Gute Laune im Doppelpack: In München wird heute Vielfalt gefeiert. Daniel von Loeper 20 CSD-Parade in München. Daniel von Loeper 20 Feiernde beim CSD. Felix Hörhager/dpa 20 Mit dem CSD will die LGBTQ+-Gemeinschaft für ihre Rechte eintreten. Daniel von Loeper 20 Die Drag-Künstlerin Miss Taylor bei der diesjährigen CSD-Parade in München. Daniel von Loeper 20 Münchens OB Dominik Krause (Grüne) und sein Partner Sebastian Müller. Daniel von Loeper 20 Bei bis zu 36 Grad kommen auch mal Sonnenschirme zum Einsatz. Daniel von Loeper 20 Clemens Baumgärtner (CSU) ist auch dabei. Felix Hörhager/dpa 20 Die Parade ist eingebettet in ein dreitägiges Straßenfest mit Konzerten, Karaoke, politischen Gesprächsrunden und Partys. Daniel von Loeper 20 Dosen, Fake-Eis, Badenudeln: An kreativen Outfits mangelt es auch heuer nicht. Daniel von Loeper 20 Wasserschlacht: Bei den Temperaturen dürfte das eine gute Abkühlung bieten. Daniel von Loeper 20 Sonnencreme nicht vergessen! Ist wohl auch das Motto dieses Besuchenden. Daniel von Loeper 20 Teilnehmer feiern beim CSD 2026 mit bunter Körperbemalung und ausgelassener Stimmung. Daniel von Loeper 20 Bunt sind nicht nur die Klamotten, sondern mitunter auch der ganze Körper! Daniel von Loeper 20 Hundemasken auf dem CSD gehören zur sogenannten Puppy- oder Pup-Play-Szene. Daniel von Loeper 20 Bei dem Wetter wird sogar ein Brunnen zum Pool. Daniel von Loeper 20 Glamour, bunte Kostüme, gute Laune: So kennt man den CSD! Daniel von Loeper 20 Abkühlung gefällig? Dafür bietet sich der Stachus-Brunnen bestens an! Daniel von Loeper 20 Die Drag-Künstlerin Miss Taylor (rechts) ist heuer auch bei der Parade dabei gewesen. Daniel von Loeper 20 Eindrücke vom CSD.

Der Christopher Street Day (CSD) steht dieses Jahr vor einer besonderen Herausforderung: Temperaturen von über 35 Grad. Trotzdem haben sich am Samstag Tausende Menschen auf den Weg in die Münchner Innenstadt gemacht, wo ab 12 Uhr der Höhepunkt der Veranstaltung stattfand, eine farbenfrohe Parade von mehr als 200 Gruppen. Laut Polizei und Veranstalter nahmen rund 30.000 Menschen beim Umzug teil, 200.000 schauten der Parade vom Straßenrand aus zu. Die Feiernden ließen sich von den hohen Temperaturen nicht abhalten, viele kamen gut vorbereitet. Neben bunten Outfits, Regenbogenfahnen und Glitzer sind dieses Jahr vor allem schattenspendende Accessoires beliebt: Fächer, Hüte, Sonnenschirme und -Brillen. Bunte Paradewagen, unzählige Dragqueens in atemberaubenden Outfits und Teilnehmer und Zaungäste in extravaganten Gewändern waren am Samstag in der Münchner Innenstadt zu sehen. Laut einem Sprecher der Johanniter hat es keine größeren Einsätze gegeben. Insgesamt 32-Erste-Hilfe-Einsatze habe es gegeben, vor allem wegen Kreislaufproblemen und Sonnenstichen. Eine Auswahl der schönsten Outfits und sonstige Eindrücke von der CSD-Parade 2026 in München finden Sie oben in unserer Bildergalerie.