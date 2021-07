Historische Fotos aus München: So erlebten AZ-Leser ihre Kindheit in den 50ern

Privatarchiv Dorian Iwan 20 Zeitgemäßer Hut, glückliches Kind: Dorian Iwan in den 50ern unterhalb des Monopteros. "Ich bin 1950 in München-Schwabing geboren", schreibt er. "In der Kaiserstraße 31 direkt gegenüber des Kaisergartens". Gespielt habe er meistens am Kirchenplatz hinter der St. Ursulakirche - und in den Ruinen an der Münchner Freiheit, da war's spannend.