Hirnblutung und Kopfverletzung: Zwei Radfahrer bei Stürzen schwer verletzt
Ein 45 Jahre alter Münchner ist am Sonntagnachmittag gegen 13.25 Uhr im Bereich des Isar-Radwegs schwer gestürzt. Der Mann war abseits mit einem Mountainbike auf der östlichen Isarseite in Richtung Grünwald unterwegs. Nach Polizeiangaben brachte ihn eine Baumwurzel zu Fall. Der Mann trug einen Radlhelm, erlitt aber trotzdem schwere Kopfverletzungen. Er erlitt eine Hirnblutung und eine Gehirnerschütterung. Der Radler wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Polizei sucht Zeugen des Unfalls an der Isar
Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, der Münchner war alleine unterwegs, niemand hat den Sturz gesehen, nur einige Radler haben ihn aus der Entfernung gehört. Hinweise an die Polizei unter, Telefon 089/29100.
Radlerin stürzt bei Sauerlach im Landkreis München
Ebenfalls am Sonntag gegen 13.10 Uhr befuhr eine 25-jährige Fahrradfahrerin aus dem Landkreis München auf einem Mountainbike nahe Sauerlach den Feldweg neben der Staatsstraße 2070 in Richtung Altkirchen. Ihr Freund begleitete sie bei dem Ausflug. Sie stürzte laut Polizei ohne Fremdeinwirkung und wurde schwer am Kopf verletzt. Auch sie kam mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
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