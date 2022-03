HIRMER: Zeitlos schön

Das Gewinnerpaar wird prächtig ausgestattet: Der Bräutigam findet seinen Traumanzug bei Hirmer, dem renommierten Männermodehaus.

16. März 2022 - 07:01 Uhr

Ali hat eine riesige Auswahl. Hier in der , dem größten Männermodehaus der Welt, gibt es unzählige prächtige Hochzeitsanzüge, einer ist schöner als der andere. Die Anzüge unterscheiden sich in Stilrichtung, Farbe und Schnittform, die Möglichkeiten für angehende Ehemänner erscheinen unbegrenzt. Für Ali wird die Entscheidung dennoch nicht allzu schwer. Er und seine zukünftige Frau Melissa haben bei "Verliebt, verlost, verheiratet" gewonnen und werden von den Partnern der großen AZ-Aktion prachtvoll für die anstehende Hochzeit ausgestattet. Melissa hat ihr Kleid schon gefunden, nun sucht Ali in der Gala-Abteilung von Hirmer einen Anzug für den großen Tag.

Der Stil orientiert sich an Location, Jahreszeit und Person

Er hat einen Termin mit Verkaufsberater Nico Köllmer vereinbart, der schon für unzählige Bräutigame den gefunden hat. Der Schlüssel dazu: Köllmer stellt seinen Kunden erst mal viele Fragen. "Wir wünschen uns so viele Informationen wie möglich: zur Hochzeit, zur Location, zur Jahreszeit und Person“, sagt Köllmer. "Sehr wichtig ist etwa, ob das Brautkleid schon feststeht: Da wird der Stil schon vorgegeben." Ali und Melissa haben das bedacht und ein Bild ihres Brautkleids mitgebracht. Dieses haben sie sinnvollerweise zuerst ausgewählt, schließlich nimmt die Anfertigung eines Brautkleids oft Monate in Anspruch. Bei Anzügen ist die Vorlaufzeit deutlich kürzer.

Melissa steht beratend zur Seite. © Rico Güttich

Die Bilder sollen in 30 Jahren noch gut aussehen

Aber die Wahl des Hochzeitsanzugs ist auch nicht unbedingt einfach, denn er muss in vielerlei Hinsicht passen: nicht nur zum Brautkleid und zum Stil der Feier, sondern auch zum Typ des Bräutigams. Bequem soll der Anzug natürlich auch sein, der Mann muss sich darin wohl fühlen. Und bedenken sollte man zudem, dass ein Fotograf die Hochzeit begleitet: "Die Bilder sollen auch in 30 Jahren noch gut aussehen", sagt Nico Köllmer. Sprich: Man sollte nicht einem aktuellen Modetrend folgen, der möglicherweise in ein paar Jahren nicht mehr angesagt ist. Ein eleganter, klassischer Hochzeitsanzug ist dagegen immer eine gute Wahl. So wie das Modell, das Ali bereits im Blick hat, als er zum Termin mit Nico Köllmer kommt. Er und Melissa haben sich nämlich schon mal vorab in umgesehen und einen blauen Anzug mit Weste entdeckt, den er unbedingt anprobieren möchte.

Perfekte Harmonie

Und Experte Nico Köllmer gibt grünes Licht: Der Anzug würde perfekt mit Melissas Brautkleid im Farbton Ivory harmonieren. "Blau ist eine dankbare Farbe zum Kombinieren", sagt Köllmer. "Und wenn bei der Hochzeit noch ein Farbthema gespielt wird, ist das ebenfalls eine der günstigsten Farben." Ali probiert neben dem blauen auch vier weitere Jacketts an, denn anlässlich des schönsten Tages im Leben muss man natürlich alle Outfit-Möglichkeiten prüfen. Die anderen Jacketts sehen ebenfalls prima aus, doch es bleibt dabei: Der blaue Anzug hat es Ali besonders angetan.

Ali bei der Anprobe mit Nico Köllmer. © Rico Güttich

Ein Anzug für alle Feiern und festlichen Anlässe

Und dieser hat einen weiteren Vorzug: Ali könnte dieses Modell nach der Hochzeit noch bei vielen weiteren feierlichen Anlässen tragen. Das ist ein wichtiges Kriterium, sagt Nico Köllmer, er fragt angehende Bräutigame immer, ob sie das Outfit nur bei der Hochzeit tragen wollen oder auch darüber hinaus. In dem schicken blauen Anzug wird Ali bei allen Feiern und festlichen Anlässen eine gute Figur machen, er steht ihm hervorragend. Als er ihn samt Weste und passendem Hemd anprobiert, fällt schnell die Entscheidung: Das ist der Anzug, in dem Ali Melissa heiraten wird! Bei der Wahl sind sich alle einig: die Brautleute, Melissas Mutter Angelika, die mitgekommen ist, um ihren baldigen Schwiegersohn zu beraten, und Nico Köllmer. "Ein hellerer Anzug wäre auch denkbar gewesen", sagt er. "Aber so finde ich es perfekt gelöst."

Nico Köllmer ist Experte für Hochzeitsanzüge. © Rico Güttich

Im Frühjahr ist die Auswahl am größten

Ali hat also ganz unkompliziert seinen Hochzeitsanzug gefunden. Nicht immer geht es derart schnell, aber fündig wird jeder angehende Bräutigam in der Galaabteilung von Hirmer, zumal Nico Köllmer und seine Kollegen so leidenschaftlich wie kompetent beraten. Welches Budget man für einen Anzug einplanen sollte? "Ab 800 Euro bekommt man ein tolles Outfit", sagt Köllmer. "Die Obergrenze liegt bei 3.000 Euro."

Nur eines gilt es noch zu beachten: Wer eine Hochzeit plant, sollte am besten im Frühjahr in in der Fußgängerzone gehen. "Wir bekommen Anfang des Jahres die komplette Kollektionslieferung", sagt Nico Köllmer. "Selbst wenn jemand im Oktober heiratet, sollte er am besten im Februar oder März kommen. Im späteren Jahresverlauf ist die Auswahl verkleinert und es wird etwas schwieriger, das Passende rechtzeitig zu beschaffen."

Für alle Männer, die wie Ali in diesem Jahr heiraten möchten, gilt also: So schnell wie möglich zu Hirmer!

