Hipster-Hype "6pm": Darum zelten Jugendliche seit Tagen vor dem alten Galeria Kaufhof am Stachus

Nur "6pm" und "Achraf was here" ist am Eingang des ehemaligen Kaufhof am Stachus zu lesen. Davor sitzen und stehen seit Tagen Jugendliche in einer Schlange. Was dahinter steckt.

27. Mai 2023 - 12:03 Uhr | kra

Riesenschlange am Stachus: Jugendliche stehen an für "6pm", die Modemarke des Frankfurters Achraf Ait Bouzalim. © kra

München - Samstag Mittag am Stachus: Das ist sowieso immer ein belebter Ort. Aber an diesem Samstag ist da, wo vorher der große Eingang zum Galeria Kaufhof war, so viel los wie schon lange nicht mehr. Hip gekleidete Jugendliche stehen in der langen Schlange, die sich ums Eck zieht. Manche sitzen auf Campingstühlen, manche haben Zelte dabei. Riesenschlange am ehemaligen Kaufhof am Stachus: Popup-Store von "6pm" Für Außenstehende ist nicht auf den ersten Blick klar, worum es da geht. Ist das der erste öffentlichkeitswirksame Aufschlag der neuen Zwischennutzung "Lovecraft" von Michi Kern, die für neues Leben am Stachus sorgen soll? Schlange und Absperrband am Stachus wegen "6pm": Der Popup-Store der hippen Modemarke zieht die Jugendlichen an. © kra Wie so oft hilft ein Blick in die sozialen Medien: "6pm" ist der Klamottenhype der Stunde. Aktuell ist das Label des Influencers Achraf Ait Bouzalim aus Frankfurt auf Deutschland- und Österreichtour: Berlin, Hamburg, Düsseldorf, München, Wien und Frankfurt werden als Stationen abgeklappert. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Der 25-jährige Frankfurter hat über eine Viertelmillion Follower auf Instagram, seine Marke "6pm" hat noch einmal über 200.000 Fans. Dort kündigt er geschickt seine Popup-Aktionen an und dokumentiert auch den Hype: Seit Tagen sind Bilder zu sehen von Jugendlichen, die vor dem Eingang warten. Im Nu sind seine limitierten Modekollektionen ausverkauft: Ein Hoodie für 89 Euro, Jogginghosen auch für 89 Euro, T-Shirts für 60 Euro, jeweils in simplen Farben und meist mit dezenten Aufdrucken. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert "Achraf was here" am Stachus: Hype um eine Frankfurter Modemarke in München. © kra Für Samstag, 12 Uhr wurde die Eröffnung des temporären Ladens angekündigt. Kurz zuvor kündigt sich Achraf auf Instagram an. Danach gibt es im hippen "Enter The Dragon" (auch am Stachus) noch eine Afterparty. Lesen Sie auch Neues Leben am Stachus: Der alte Galeria Kaufhof wird zur ... X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Dann ist der Popup-Spuk auch schon wieder vorbei: Die nächste Station des Hype-Zugs ist Wien am 3. Juni. Für das Erdgeschoss im "Lovecraft" hat Michi Kern in der AZ Läden und eine Kaffeebar mit Sitzlandschaft angekündigt. "Leben, Farbe und Charakter müssen hier rein", sagte er im März. Zumindest für einen kurzes Lebenszeichen hat am Samstag vor Pfingsten Achraf Ait Bouzalim mit "6pm" gesorgt.