Hightech in Münchner Gartenkolonie: Einbrecher sind dank Webcam live auf Handy zu sehen

Manches Gartenhaus ist inzwischen fast so gut gesichert wie eine Bank. Zwei jungen Männern wurde das jetzt in München zum Verhängnis. Den mutmaßlichen Einbrechern droht U-Haft.

Zwei Einbrecher sind in der Nähe des Westfriedhofs von der Polizei erwischt worden. (Symbolbild)

Ein 59 Jahre alter Hobbygärtner mit einem Faible für moderne Sicherheitstechnik hat sein Häuschen in seinem Schrebergarten in der Nähe des Westfriedhofs mit einer modernen Sicherheitskamera samt einem Bewegungsmelder ausgerüstet. Bei Alarm wird der Münchner umgehend informiert und die Aufnahmen werden dann live auf sein Handy übertragen.

Am Montagabend war es soweit, das System schlug gegen 22 Uhr erstmals Alarm. Der 59-Jährige konnte dank der installierten Webcam via Handy zusehen, wie zwei Männer in sein Gartenhaus an der Dachauer Straße einbrachen.

Zwei teure Räder für fast 10.000 Euro

Der Münchner verständigte sofort die Polizei. Dank des Handyvideos hatten die Streifenbeamten gestochen scharfe Bilder der beiden mutmaßlichen Täter. Einer Streife fielen zwei verdächtige Männer an der Trambahnhaltestelle Westfriedhof auf. Die Männer hatten zwei extrem teure Räder dabei: ein Gravel-Bike Suncruise Stigmata für etwa 5000 Euro, sowie ein Mountainbike der Marke Enduro Sciu Espen für ebenfalls rund 5000 Euro.

Die beiden Männer konnten nicht nachweisen, dass die Räder ihnen gehören. Die Polizei stellte die Räder deshalb sicher, man vermutet, dass beide ihren rechtmäßigen Eigentümern gestohlen wurden. "Die Männer hatten Einbruchswerkzeug in einem Rucksack dabei", sagte ein Polizeisprecher, "eine Zange und mehrere große Schraubendreher."

Beide Verdächtige sind einschlägig aktenkundig

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, so ein Sprecher, "dass sich die Tatverdächtigen zwar Zutritt in die Gartenlaube verschaffen konnten. Es kam jedoch zu keinem Diebstahl." Die beiden Verdächtigen, zwei 21 und 28 Jahre alte Polen, wurden festgenommen. Sie werden dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Da beide Verdächtige bereits einschlägig bei der Polizei bekannt sind und keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, werden sie voraussichtlich in Untersuchungshaft kommen. Die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Einbruchdiebstahls sowie des Diebstahls der Fahrräder werden von der Münchner Kriminalpolizei geführt.