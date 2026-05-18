Hier wird das Pfingstwochenende zum Megaerlebnis für die ganze Familie

Einen tollen Pfingstausflug mit der Familie planen oder einfach mal was anderes mit den Freunden erleben? Am Pfingstsamstag warten sieben spannende Galopprennen in München-Riem auf Besucherinnen und Besucher.

18. Mai 2026 - 07:51 Uhr

Das Allianz Familienfest am Pfingstwochenende beschert viele spannende Momente für Jung und Alt.

Die ist nicht nur zum Allianz Familienfest mehr als familienfreundlich: Kinder bis einschließlich 12 Jahre haben an allen Renntagen der Münchener Saison freien Eintritt (ausgenommen Sitzplätze wie Logen- und Parkettplätze).

Das Kinderland bietet abwechslungsreiche Attraktionen für die Kids, wie zum Beispiel eine Hüpfburg, © Galopprennbahn Riem

Das Kinderland bietet auch Samstag vor Pfingsten abwechslungsreiche Attraktionen, wie zum Beispiel eine Hüpfburg für die Kids. Highlight wird auf jeden Fall auch Clown Pippo sein, der nicht nur die Jüngsten mit seinem bunten Repertoire an Zaubereien und Spielen in seinen Bann reißen wird.

Die Galopprennbahn München-Riem begeistert Jung und Alt. © Sofia Weigl

Doch nicht nur Familien kommen auf ihre Kosten. Die begeistert Jung und Alt, denn das Besondere beim Galopprennen: Sie können vom Auf- bis zum Absatteln hautnah dabei sein, ganz egal, für welche Ticketkategorie Sie sich entscheiden.

Das Besondere beim Galopprennen: Sie können vom Auf- bis zum Absatteln hautnah dabei sein, ganz egal, für welche Ticketkategorie Sie sich entscheiden. © Sofia Weigl

Auf der altehrwürdigen A-Tribüne haben Sie mit reservierten Plätzen einen hervorragenden Blick auf das Renngeschehen, können aber genauso wie bei den Stehplatztickets (Sattelplatztickets) dem Sattelplatz und dem Führring einen Besuch abstatten und einen ersten Blick auf die startenden Pferde werfen. Sie suchen Sie sich Ihren Favoriten aus und fiebern von Start bis Ziel mit, als wären Sie selbst Besitzer.

Für das leibliche Wohl sorgen Foodtrucks und Foodpavillions und vielleicht genießen Sie ja auch ein Glas Champagner, wenn "Sie" ein Rennen gewonnen haben. © Silvia Stoib

Der Bahnmoderator und die Experten vor Ort halten die wichtigsten Hintergrundinfos zu den Startern bereit und mit etwas Glück können Sie mithilfe eines Gewinns ein Glas Champagner finanzieren. Für den großen oder kleinen Hunger stehen Foodtrucks und -pavillons für die Besucherinnen und Besucher bereit.

Am Pfingstsamstag findet das Allianz Familienfest auf der Galopprennbahn München-Riem statt mit vielen tollen Attraktionen für Jung und Alt - und insgesamt sieben Rennen. © Galopprennbahn Riem

Für alle, die es exklusiver mögen: Mit den VIP-Tickets für die im vergangenen Jahr wiedereröffneten Allianz Clubtribüne können Sie das "Rundum-sorglos-Paket" genießen. Der einzigartige Blick von der Terrasse, feines Essen und Wein, Bier oder Softdrinks komplettieren das Rennbahnerlebnis.

Die Eintrittspreise staffeln sich ab 6 Euro an der Tageskasse: Eintrittskarte normal: Vorverkauf 14 Euro, Tageskasse 16 Euro

Jugendliche (13 bis 18 Jahre) – ermäßigter Eintritt: Vorverkauf 4 Euro, Tageskasse 6 Euro

Azubis, Studenten und Senioren – ermäßigter Eintritt: Vorverkauf 6 Euro, Tageskasse 8 Euro

Logenkarte: 28 Euro, ermäßigt 18 Euro, Kinder unter 12 Jahren 12 Euro

Parkettplatz: 22 Euro, ermäßigt 12 Euro, Kinder unter 12 Jahren 8 Euro Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt (ausgenommen Sitzplatzkategorien) Einlass ist um 12:30 Uhr; erster Start um 14:00 Uhr Insgesamt finden sieben Rennen statt. Tickets unter: Kleiner Geheimtipp: Im Onlineshop erhalten Sie bis 23:59 Uhr am Vortag einen Vorverkaufsrabatt auf die sogenannten Sattelplatztickets.

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