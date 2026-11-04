Untergiesing, Neuperlach, Altperlach und Lochhausen: Stadt lädt zu kostenfreien Führungen am "Tag der Umbaukultur" am 8. November.

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Zwei Stockwerke aufgestockt: Der sogenannte Gelbe Block der Wogeno-Genossenschaftswohnungen im Westend ist ein Vorbild für nachhaltige Wohnraumbeschaffung.

Das Thema ist brandaktuell: Umbau im Bestand kann ein Gewinn fürs Klima sein, für die Stadtentwicklung und die Menschen. Bestehende Ressourcen können genutzt, Baumaterial gespart werden.

Der 8. November gilt als "Tag der Umbaukultur". Zum vierten Mal lädt die Stadt Interessierte ein, sich vor Ort ein Bild zu machen. Mitarbeiter des Planungsreferats zeigen vier besondere Projekte im Stadtgebiet.

Neuperlach: Das Ex-Büroareal der Allianz wird umgebaut in ein Quartier mit Arbeiten, Wohnen, Kita, Einzelhandel und Gastro, dem "Fritz District". © Frans Parthesius

Auf dem Programm der kostenfreien Führungen steht dieses Jahr der Fritz District in Neuperlach, er war früher Sitz der Allianz Versicherung. 325 Wohnungen entstehen auf dem ehemaligen Büroareal. Es soll zum durchlässigen "Quartier der kurzen Wege" werden mit Kinderbetreuung, Supermärkten und Restaurants.

Visualisiserung des Wohnbauprojekts Charlie in Altperlach. © UBM

In Altperlach ist das Wohnbauprojekt "Charlie" zu besichtigen, früher war hier ein Forschungszentrum für Schokoladenkreationen. Auf dem Areal wird im Moment noch abgebrochen. Einige Industriegebäude bleiben stehen und werden für Wohnungen umgebaut. Außerdem sind auf dem Gelände Neubauwohnungen geplant.

Stadibau-Wohnungen in der Ex-Kaserne

Bereits fertig ist das Gebäude in der Soyerhofstraße 17 in Untergiesing, das zur McGraw-Kaserne der US-Armee gehörte. Es stand viele Jahre leer. Die staatliche Wohnbaufirma Stadibau hat den Verwaltungsbau jetzt für 55 Millionen Euro in 148 Wohnungen für Staatsbedienstete umgewandelt, für Lehrer und Justizangestellte, Polizistinnen und Krankenpfleger.

Lochhausen: Im Gewerbeareal sind 33 Appartements für ehemals wohnungslose Frauen entstanden. © Residia

Lochhausen: Schutzort für Frauen

Im Münchner Westen, Am Loferfeld 58 in Lochhausen, ist ein Gewerbegebäude zu einem "sicheren Zuhause für Frauen geworden, die vorher wohnungslos waren", informiert die Stadt. 33 barrierefreie Appartements sind hier entstanden.

Das Piusquartier in Ramersdorf. © Münchner Wohnen

Beispiele für Umbau aus den letzten Jahren

Zu den großen Umbauprojekten der letzten Jahre gehört das Quartier am Piusplatz in Ramersdorf. Die Münchner Wohnen ließ ab 2007 auf dem Gelände neue Wohnhäuser als "Nachverdichtung" bauen. Am Innsbrucker Ring errichtete die Wohnbaugesellschaft auch ein Azubi-Wohnheim und eine "bewohnbare Schallschutzmauer". Die Siedlung aus den 1920er-Jahren wird energetisch saniert.

Um 45 neue Wohnungen erweitert hat im Westend die Wohngenossenschaft München-West den sogenannten "Gelben Block" westlich des Georg-Freundorfer-Platzes. Auf das Dach der vierstöckigen Häuser-Zeilen von 1927 hat das Architekturbüro Zillerplus Architekten zwei Zusatzgeschosse aus vorgefertigten Holzmodulen gesetzt.

Info:

Führungen zum Tag der Umbaukultur am 8. November finden mit maximal 30 Personen statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Stadibau-Projekt Soyerhofstraße 17: 13.30 Uhr und 14.30 Uhr. Treff am Haus (barrierefrei)

Fritz District Neuperlach: 10 Uhr und 11 Uhr. Treff an Fritz-Schäffer-Str. 9 (nicht barrierefrei)

Wohnbauprojekt Charlie in Altperlach: 13 Uhr und 15 Uhr, Treff: Unterbiberger Str. 15 (festes Schuhwerk, nicht barrierefrei)

Am Loferfeld 58 in Lochhausen, 13 Uhr und 15 Uhr. Die Diakonie führt durchs Haus (barrierefrei)

Anmeldung unter:

, Events oder per Mail an plantreff@muenchen.de