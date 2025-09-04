Hier sollte Luxus entstehen: Stattdessen liegt dieses Grundstück in Haidhausen brach 

Garagen und ein schlichter Nachkriegsbau standen bis vor ein paar Jahren noch an der Franziskanerstraße 15. Dann ließ ein Investor alles abreißen. Für ein Luxusprojekt hieß es. Doch dann ging er pleite. Was kann die Stadt jetzt tun?

Früher standen hier Garagen. Ein Investor hat sie abreißen lassen. Eigentlich wollte er dort ein Luxusprojekt verwirklichen. Doch seit Jahren geht nichts vorwärts.

Jemand hat Schutt in das Loch geschüttet. Doch fertig ist er nicht geworden. Ein bisschen Keller ist noch übrig. Ein Türstock, ein Rest Wand, ein paar alte Kabel.

Unvollendete Arbeit: Der Keller ist noch nicht ganz zugeschüttet. © Christina Hertel

Früher standen hier Garagen und ein schmales, älteres Gebäude. Handwerker hatten in diesem Hinterhof ihre Werkstätten. Weiter vorne stand ein schlichtes Wohnhaus aus den Nachkriegsjahren, in dem viele Jahre das vietnamesische Lokal Pitahaya war.

So hat der Hinterhof an der Franziskanerstraße 15 einmal ausgesehen. © Myriam Siegert

Dieses Grundstück an der Franziskanerstraße 15 in Haidhausen stach schon immer heraus – zwischen den ganzen hübschen Gründerzeithäusern.

Bereits 2018 hatte die AZ darüber berichtet, dass das Immobilienunternehmen Euroboden, bekannt für seine Luxus-Projekte, Wohnungen bauen wollte. 2020/21 werde Baubeginn sein, hieß es. Doch mehr als der Abriss ist nie passiert. Denn Euroboden hat Ende Oktober 2023 Insolvenz angemeldet. Seit Jahren klafft deshalb an der Franziskanerstraße eine Lücke.

Warum sich die Nachbarn sorgten

"Vielleicht ist es okay, wenn das Grundstück noch zwei, drei Jahre brachliegt", sagt Lena Sterzer, die für die SPD im Haidhauser Bezirksausschuss sitzt und sich dort um alle Bauthemen kümmert. Warum sie das so sieht, wird klar, wenn man sich daran erinnert, wie viel Ärger es rund um das Grundstück gab.

Die Nachbarschaft war nämlich nie begeistert von der Aussicht, dass Euroboden dort Wohnungen bauen wollte. Es gab Klagen gegen das Projekt. Eine Nachbarin, die Kabarettistin Franziska Wanninger, und einige andere Künstler wie der SPD-Stadtrat und Liedermacher Roland Hefter wandten sich im Sommer 2021 mit einem Brief an den Investor. Sie fürchteten, dass sich die Nachbarschaft mit den Luxuswohnungen verändern könnte. Von "sozialen Parallel-Welten" war laut "SZ" in dem Brief die Rede. Die Künstlerin fürchtete diesem Zeitungsbericht zufolge auch mehr Versiegelung – und mehr Schatten auf ihrem Balkon.

So stellten sich die Architekten die Franziskanerstraße 15 vor. © Sergison Bates Architects

"Es wäre natürlich schön, wenn etwas gebaut würde. Aber mit einem Luxusprojekt ist auch niemanden geholfen", meint die SPDlerin Lena Sterzer. Schlimmer als die Baulücke ist aus ihrer Sicht etwas anderes.

Zu dem Projekt gehört auch die Rablstraße 43, ein denkmalgeschützter, sandfarbener Jugendstil-Bau, den Euroboden ebenfalls gekauft hatte. Insgesamt wollte das Immobilienunternehmen fast 70 Wohnungen schaffen. "Die Rablstraße 43 steht seit bestimmt vier Jahren leer", weiß Sterzer. "Das ist total ärgerlich." Das Haus sei nicht baufällig und könnte ihrer Ansicht nach mit wenig Aufwand wieder bewohnbar gemacht werden.

Wie ist heute der Stand der Dinge?

Doch zumindest Euroboden wird sich darum wohl eher nicht kümmern. Das Unternehmen will, so berichtete es auch die AZ, das Grundstück verkaufen. Wie ist heute der Stand der Dinge? Es laufen weiterhin Verhandlungen mit potenziellen Investoren, schreibt die Pressestelle der Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen. Diese leitet das Insolvenz-Verfahren von Euroboden.

Eigentlich sollte die Rablstraße 43 saniert werden. Doch stattdessen steht das Haus seit Jahren leer. © Christina Hertel

Schon im Sommer 2023 hat die SPD in Haidhausen gefordert, dass die Stadt das Grundstück kaufen soll. Doch daraus wurde nichts. Laut Kommunalreferat wurde der Stadt das Grundstück zwar angeboten. Nach einer "eingehenden Prüfung" lehnte sie aber ab – aus wirtschaftlichen Gründen.

Tatsächlich ist es um den Haushalt inzwischen so schlecht bestellt, dass die Stadt 2024 und 2025 gar keine Immobilien mehr gekauft hat. Erneuern will Lena Sterzer ihre Forderung, dass die Stadt das brachliegende Grundstück und das denkmalgeschützte Haus kaufen soll, deshalb erst einmal nicht. "Wahrscheinlich wäre das gerade nicht realistisch", meint sie. Solange das Insolvenz-Verfahren laufe, sei sowieso alles in der Schwebe.

Verstößt der Leerstand gegen die Zweckentfremdungssatzung?

Doch kann die Stadt wirklich gar nichts machen? Linken-Chef Stefan Jagel bezweifelt das. Er vermutet, dass Euroboden mit dem Leerstand an der Rablstraße gegen die Zweckentfremdungssatzung der Stadt verstößt. Ohne eine Genehmigung dürfen Wohnungen in München nämlich nicht länger als drei Monate leer stehen – ansonsten droht ein Bußgeld von bis zu einer halben Million Euro.

Das erwartet Euroboden aber wohl erst einmal nicht. Die Leerstände an der Rablstraße 43 seien aus "zweckentfremdungsrechtlicher Sicht" nicht zu beanstanden, da "hier Wohnraum nachweislich umgebaut bzw. saniert werden soll", antwortet ein Sprecher des Sozialreferats auf eine Anfrage der AZ. Er kündigt an: "Wir werden die weitere Entwicklung jedoch beobachten und bei einem Verstoß gegen das Zweckentfremdungsrecht sofort einschreiten."

Kann die Stadt den Investor zum Bauen zwingen?

Jagel sieht noch einen weiteren Hebel: Die Stadt müsste aus seiner Sicht ein Baugebot aussprechen. Was da genau dahinter steckt, ist in Paragraf 176 des Baugesetzbuchs geregelt. Demnach kann eine Gemeinde den Eigentümer durch einen Bescheid dazu verpflichten, innerhalb einer Frist sein Grundstück zu bebauen. Kommt der Eigentümer dem nicht nach, ist es theoretisch auch möglich, dass die Gemeinde das Grundstück übernimmt – sprich enteignet. München nutzt dieses Gesetz bislang allerdings nicht.

Der Tübinger Bürgermeister Boris Palmer (damals noch ein Grüner) hat es vor ein paar Jahren in viele Schlagzeilen geschafft, weil er Grundstückseigentümer mit diesem Gesetz zum Bauen zwingen wollte. Was ist daraus geworden? Ein Anruf im Tübinger Rathaus. "Die Kurzfassung ist: Wir haben unsere Strategie geändert", sagt Palmer. Bis heute hat Tübingen keinen einzigen Grundstückseigentümer zum Bauen gezwungen und auch niemanden enteignet.

Denn zumindest für Tübingen seien Baugebote inzwischen kein sinnvolles Mittel mehr. Denn das Gesetz hat sich verändert. Wenn Eigentümer versichern, dass sie das Grundstück für ihren Ehepartner oder für eine in gerader Linie verwandten Person (also zum Beispiel Kinder) halten wollen, ist von einem Baugebot abzusehen. Und in Tübingen geht es laut Palmer vor allem um Grundstücke, die Privatpersonen gehören, die also immer mit Verwandten argumentieren können. Bei Investoren-Grundstücken wie in München sei das vermutlich anders. Hier könnte das Baugebot womöglich noch ein Mittel sein, meint Palmer.

"Die Frage ist der Preis"

Er erinnert aber auch noch mal daran, dass es erst einmal um eine Strafzahlung gehe. Und: Enteignung heißt nicht, dass München die Grundstücke umsonst bekommen würde. Die Stadt müsste dafür zahlen. "Die Frage ist, welchen Preis", sagt Simone Burger, die für die SPD im Planungsausschuss sitzt. Denn schließlich seien die Grundstückspreise in den vergangenen Jahren in München explodiert.

Tübingen hat sich für einen anderen Weg entschieden. Die Steuer für unbebaute Grundstücke sei seit Januar doppelt so hoch, sagt Palmer. Das ist die Grundsteuer C – allerdings erlaubt Bayern seinen Kommunen nicht, diese zu erheben. In München sorgte das für viel Ärger. Denn der Stadt entgehen dadurch Einnahmen: Der Tübinger Bürgermeister rechnet bei 200 unbebauten Grundstücken mit Einnahmen von 800.000 Euro im Jahr.