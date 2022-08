Serie Heute vor 50 Jahren in der AZ: Angst vor nackten Fahnenmasten

Was schrieb die Abendzeitung vor 50 Jahren? In einer neuen Serie zeigen wir skurrile, lustige, überraschende Beobachtungen am Rande der Sommerspiele 1972. Zum Start drohen schon vor Beginn der Spiele Ärzte mit der Heimreise – und Flaggen-Diebe machen Probleme.

16. August 2022 - 08:38 Uhr | Felix Müller

16. August 1972: "Das ist eine Blamage für München", schreibt die Abendzeitung. © Archiv