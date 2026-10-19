Herbstferien in Tirol: Ein Tagesausflug für die ganze Familie
Wer für die Herbstferien oder einen Wochenendausflug ein Ziel sucht, das Kinder ebenso begeistert wie Erwachsene, findet in den Swarovski Kristallwelten in Wattens eine gelungene Kombination aus Kunst, Spiel und Natur. Weniger als zwei Stunden von München entfernt warten beeindruckende Wunderkammern, ein weitläufiger Park und zahlreiche Attraktionen für die ganze Familie.
Kunst erleben, spielen und gemeinsam entdecken
Bereits am Eingang begrüßt der ikonische Riese die Besucherinnen und Besucher. Im Inneren führen die Wunderkammern durch unterschiedliche Inszenierungen internationaler Künstlerinnen und Künstler und eröffnen immer wieder neue Perspektiven auf Kristall, Kunst und Kreativität. Unter freiem Himmel bietet der Park Attraktionen wie Kristallwolke, Karussell, Labyrinth und Spielturm.
Ein Ausflugsziel für jedes Wetter
Gerade im Herbst spielt die Kombination aus Innen- und Außenbereichen ihre Stärken aus. Während die Wunderkammern bei kühleren Temperaturen oder Regen einen spannenden Rundgang ermöglichen, laden der Park und die Spielbereiche an sonnigen Tagen zum Erkunden und Verweilen ein.
Weniger als zwei Stunden von München entfernt
Die Swarovski Kristallwelten in Wattens eignen sich sowohl für einen spontanen Wochenendausflug als auch für einen Ferientag mit der ganzen Familie. Direkt an der A12 gelegen und mit zahlreichen kostenlosen Parkplätzen vor Ort gestaltet sich die Anreise unkompliziert und einfach.
Momente des Staunens für Groß und Klein
Ob beim Entdecken der Wunderkammern, beim Spielen im Park oder bei einer Fahrt auf dem Karussell: Die Swarovski Kristallwelten verbinden Kunst, Natur und Familienerlebnis an einem Ort.
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