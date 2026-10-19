Herbstferien in Tirol: Ein Tagesausflug für die ganze Familie

Familienausflug gesucht? Die Swarovski Kristallwelten in Tirol bieten Wunderkammern, Spielturm, Karussell und Park. Ideal für einen Tagestrip ab München.

19. Oktober 2026 - 00:00 Uhr

Wer für die Herbstferien oder einen Wochenendausflug ein Ziel sucht, das Kinder ebenso begeistert wie Erwachsene, findet in den in Wattens eine gelungene Kombination aus Kunst, Spiel und Natur. Weniger als zwei Stunden von München entfernt warten beeindruckende Wunderkammern, ein weitläufiger Park und zahlreiche .

Kunst erleben, spielen und gemeinsam entdecken

Bereits am Eingang begrüßt der ikonische Riese die Besucherinnen und Besucher. Im Inneren führen die durch unterschiedliche Inszenierungen internationaler Künstlerinnen und Künstler und eröffnen immer wieder neue Perspektiven auf Kristall, Kunst und Kreativität. Unter freiem Himmel bietet der Park Attraktionen wie Kristallwolke, Karussell, Labyrinth und Spielturm.

Ein Raum zum Staunen: Hier glitzert und schimmert es in alle Richtungen. © Swarovski Kristallwelten

Ein Ausflugsziel für jedes Wetter

Gerade im Herbst spielt die Kombination aus Innen- und Außenbereichen ihre Stärken aus. Während die Wunderkammern bei kühleren Temperaturen oder Regen einen spannenden Rundgang ermöglichen, laden der Park und die Spielbereiche an sonnigen Tagen zum Erkunden und Verweilen ein.

Weniger als zwei Stunden von München entfernt

Die Swarovski Kristallwelten in Wattens eignen sich sowohl für einen spontanen Wochenendausflug als auch für einen Ferientag mit der ganzen Familie. Direkt an der A12 gelegen und mit zahlreichen kostenlosen Parkplätzen vor Ort gestaltet sich die Anreise unkompliziert und einfach.

Gemeinsam lachen, gemeinsam entdecken: Ein Tag, an den man sich gern erinnert. © Swarovski Kristallwelten

Momente des Staunens für Groß und Klein

Ob beim Entdecken der Wunderkammern, beim Spielen im Park oder bei einer Fahrt auf dem Karussell: Die Swarovski Kristallwelten verbinden Kunst, Natur und Familienerlebnis an einem Ort.