Hep Monatzeder wird 70! "Ich feiere nicht"

Der Ex-Bürgermeister macht immer noch Politik. Die AZ hat am Geburtstag angerufen.

München - Im Rathaus gehörte er jahrzehntelang zur Garde der 68er. Am Donnerstag wurde Hep Monatzeder, der Bauernbua aus Niederbayern, der es zum Münchner Bürgermeister brachte, 70 Jahre alt.

Hep Monatzeder: "Ich feiere gerne, aber ich werde nicht gerne gefeiert"

Anruf der AZ. Wie feiert Monatzeder, der als grüner Landtagsabgeordneter noch immer nicht in Polit-Rente ist, seinen 70.? Gar nicht, sagt Monetzeder. Echt nicht? Na ja, zu zweit zum Essen gehe er halt.

Aber Monatzeder galt doch auch stets als Lebemann, der gerne feiert? "Stimmt", sagt Monatzeder. "Ich feiere gerne, aber ich werde nicht gerne gefeiert." Geburtstags-Partys schmeiße er sonst auch nicht.

Und ein kleines bisserl tut es Monatzeder vielleicht doch auch weh, dieses Älterwerden. "Wenn ich nicht über den Geburtstag rede, fühle ich mich so jung wie sonst auch", witzelt er am Telefon. Und überhaupt, Geburtstage - daheim in Niederbayern, da seien doch die Namenstage viel wichtiger.

Hep Monatzeder: Band-Auftritt auf der Hochzeit seines Sohnes

Von 1996 bis 2014 war Monatzeder Dritter Bürgermeister in der Ära Ude gewesen, prägte da durchaus selbstbewusst das rot-grüne Bündnis, etwa als Kämpfer für die Entwicklungspolitik. Auch dem neuen OB kam er nahe - als Schlagzeuger in Dieter Reiters Band.

Doch das ist Geschichte. Monatzeder treibt sich jetzt lieber fernab der Stadt-Politik rum. Letzte Woche, erzählt er vergnügt, habe er mit seiner aktuellen Band auf der Hochzeit seines Sohnes gespielt. "Das ist ein Grund zu feiern!", ruft er plötzlich euphorisch ins Telefon. "Aber doch nicht mein 70.!"