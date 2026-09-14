Hellabrunn erhöht seine Preise: Was die Tageskarten bald kosten

Dieses und nächstes Jahr soll der Eintritt im Tierpark teurer werden. Nur eine Karte bleibt von der Erhöhung verschont.

Der Tierpark Hellabrunn will seine Eintrittspreise für Tageskarten erhöhen, teilt man am Montagnachmittag mit. In zwei Schritten sollen die Tageskarten um 5 Euro teurer werden. Zum 1. Oktober 2026 um drei Euro für Erwachsene und im kommenden Jahr zum 1. Oktober 2027 um weitere zwei Euro, auf 25 Euro. Die Kinder-Tageskarten steigen jeweils um einen Euro.

Erhöhung zwei Stufen: Tageskarten für Hellabrunn werden teurer

Die Kleine-Familien-Tageskarte soll in beiden Schritten jeweils um drei Euro angepasst werden. Bei der Großen-Familien-Tageskarte betrage die Erhöhung sechs Euro in der ersten Stufe und fünf Euro in der zweiten Stufe. Die Jahreskarten blieben unverändert, schreibt der Tierpark.



Hintergrund für die Preiserhöhung seien die in den vergangenen Jahren deutlich gestiegenen Betriebs-, Energie-, Futter- und Personalkosten. Tierparkdirektor Rasem Baban sagt: "Die Preisanpassung dient nicht der Erzielung von Gewinnen, sondern ausschließlich dazu, den laufenden Betrieb des Tierparks unter den veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen langfristig zu sichern."