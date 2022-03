Heizen in München wird deutlich teurer: Nebenkosten-Explosion droht

Neue Zahlen: Die Kosten für Gas und Öl sind in München besonders hoch – und könnten weiter steigen.

In München sind die Heizkosten derzeit so hoch, wie sonst nirgendwo in Deutschland. Und die Kosten sollen weiter in die Höhe gehen. (Symbolbild)

München - Manche Erhebungen gehen davon aus, dass die Mieten in München zuletzt nicht mehr so stark angestiegen sind wie in den vergangenen Jahren. Ob das für Mieter aber eine ernsthafte Entlastung bedeutet, ist fraglich. Denn die Nebenkosten drohen aktuell zu explodieren. Einer Erhebung des Portals Immowelt.de zufolge, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, sind die Heizkosten in München besonders hoch.

Deutschland-Vergleich: Heizkosten in München am teuersten

Mit durchschnittlich 117 Euro (für eine 90-Quadratmeter-Wohnung) liegt die Stadt auf Platz 1 vor Dresden (108 Euro). In Berlin, Frankfurt, Hamburg, Leipzig und Nürnberg zahlen Mieter 99 Euro, in Düsseldorf nur 72. Die durchschnittliche Münchner Warmmiete inklusive der 117 Euro beziffert Immowelt.de aktuell auf 1.764 Euro.

Und es dürfte noch schlimmer kommen: Wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs hält Immowelt eine Verdopplung der Heizkosten für denkbar.

In diesem Szenario würde sich die durchschnittliche Gesamtmiete in München auf 1.881 Euro (inklusive dann 234 Euro Heizkosten) erhöhen: ein Anstieg der Wohnkosten um sieben Prozent.