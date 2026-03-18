Heiße Phase vor der Stichwahl: Hier können Sie OB Reiter und Herausforderer Krause persönlich treffen
Sie wollen die beiden OB-Kandidaten noch persönlich sehen? Das können Sie bei diesen Gelegenheiten vor der Stichwahl tun, hier sind die Termine im Überblick.
Jeden Tag Termine: OB Dieter Reiter (SPD) unterwegs
Oberbürgermeister Dieter Reiter ist am
- Mittwoch (18. März) vormittags am Pasinger Bahnhof,
- am Donnerstag (19. März) mittags an einem Infostand am St. Anna-Platz, nachmittags am Wochenmarkt Münchner Freiheit und am U-Bahnhof Dülferstraße.
- Am Freitag (20. März) am Nachmittag am Rewe an der Friedenspromenade und der Moosacher Meile und abends am Mahatma-Gandhi-Platz in Freiham.
- Am Samstag (21. März) vormittags am Wochenmarkt am Schweizer Platz, mittags beim Kulturzentrum 2411 und nachmittags an der Bodenseestraße 1, Ecke Planegger Straße in Pasing.
Dominik Krause (Grüne) im Wahlkampf treffen
Dominik Krause ist in diesen Tagen hier anzutreffen:
Wegen des ÖPNV-Streiks planen die Grünen mit Kandidat Dominik Krause gerade die nächsten Tage etwas um, wie ein Sprecher der AZ sagt.
Sicher steht aber der Abendtermin am Donnerstag (19. März): Ab 19 Uhr lädt Krause gemeinsam mit Felix Banaszak, dem Bundesvorsitzenden der Grünen, zum Kneipenwahlkampf. Start ist in der Prosecco Bar.
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