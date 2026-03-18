Heiße Phase vor der Stichwahl: Hier können Sie OB Reiter und Herausforderer Krause persönlich treffen

Sie wollen nochmal alles mobilisieren, um bei der OB-Stichwahl am Sonntag möglichst viele Stimmen für sich verbuchen zu können. Die AZ zeigt Ihnen, wo sie Dieter Reiter und Dominik Krause dieser Tage antreffen können.

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Am Sonntag findet in München die Stichwahl statt. Die Münchner CSU-Spitze ruft zu einer Wahl von OB Reiter auf.

Peter Kneffel (dpa) 3 Am Sonntag findet in München die Stichwahl statt. Die Münchner CSU-Spitze ruft zu einer Wahl von OB Reiter auf.

Einträchtig dabei mitten im Wahlkampf: OB Dieter Reiter und sein Herausforderer Dominik Krause bei der Parade am Sonntag, 15. März 2026.

Felix Hörhager 3 Einträchtig dabei mitten im Wahlkampf: OB Dieter Reiter und sein Herausforderer Dominik Krause bei der Parade am Sonntag, 15. März 2026.

Heißt der Münchner Oberbürgermeister erneut Dieter Reiter oder doch Dominik Krause? Das entscheidet sich bei der Stichwahl am 22. März. (Archivbild)

Peter Kneffel/dpa 3 Heißt der Münchner Oberbürgermeister erneut Dieter Reiter oder doch Dominik Krause? Das entscheidet sich bei der Stichwahl am 22. März. (Archivbild)

Sie wollen die beiden OB-Kandidaten noch persönlich sehen? Das können Sie bei diesen Gelegenheiten vor der Stichwahl tun, hier sind die Termine im Überblick.

Jeden Tag Termine: OB Dieter Reiter (SPD) unterwegs

Oberbürgermeister Dieter Reiter ist am

Mittwoch (18. März) vormittags am Pasinger Bahnhof,

vormittags am Pasinger Bahnhof, am Donnerstag (19. März) mittags an einem Infostand am St. Anna-Platz, nachmittags am Wochenmarkt Münchner Freiheit und am U-Bahnhof Dülferstraße.

mittags an einem Infostand am St. Anna-Platz, nachmittags am Wochenmarkt Münchner Freiheit und am U-Bahnhof Dülferstraße. Am Freitag (20. März) am Nachmittag am Rewe an der Friedenspromenade und der Moosacher Meile und abends am Mahatma-Gandhi-Platz in Freiham.

am Nachmittag am Rewe an der Friedenspromenade und der Moosacher Meile und abends am Mahatma-Gandhi-Platz in Freiham. Am Samstag (21. März) vormittags am Wochenmarkt am Schweizer Platz, mittags beim Kulturzentrum 2411 und nachmittags an der Bodenseestraße 1, Ecke Planegger Straße in Pasing.

Einträchtig dabei mitten im Wahlkampf: OB Dieter Reiter und sein Herausforderer Dominik Krause bei der Parade am Sonntag, 15. März 2026. © Felix Hörhager

Dominik Krause (Grüne) im Wahlkampf treffen

Dominik Krause ist in diesen Tagen hier anzutreffen:

Wegen des ÖPNV-Streiks planen die Grünen mit Kandidat Dominik Krause gerade die nächsten Tage etwas um, wie ein Sprecher der AZ sagt.

Sicher steht aber der Abendtermin am Donnerstag (19. März): Ab 19 Uhr lädt Krause gemeinsam mit Felix Banaszak, dem Bundesvorsitzenden der Grünen, zum Kneipenwahlkampf. Start ist in der Prosecco Bar.