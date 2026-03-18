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Heiße Phase vor der Stichwahl: Hier können Sie OB Reiter und Herausforderer Krause persönlich treffen

Sie wollen nochmal alles mobilisieren, um bei der OB-Stichwahl am Sonntag möglichst viele Stimmen für sich verbuchen zu können. Die AZ zeigt Ihnen, wo sie Dieter Reiter und Dominik Krause dieser Tage antreffen können.
Jan Krattiger
Jan Krattiger |
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Heißt der Münchner Oberbürgermeister erneut Dieter Reiter oder doch Dominik Krause? Das entscheidet sich bei der Stichwahl am 22. März. (Archivbild)
Peter Kneffel/dpa 3 Heißt der Münchner Oberbürgermeister erneut Dieter Reiter oder doch Dominik Krause? Das entscheidet sich bei der Stichwahl am 22. März. (Archivbild)
Einträchtig dabei mitten im Wahlkampf: OB Dieter Reiter und sein Herausforderer Dominik Krause bei der Parade am Sonntag, 15. März 2026.
Felix Hörhager 3 Einträchtig dabei mitten im Wahlkampf: OB Dieter Reiter und sein Herausforderer Dominik Krause bei der Parade am Sonntag, 15. März 2026.
Am Sonntag findet in München die Stichwahl statt. Die Münchner CSU-Spitze ruft zu einer Wahl von OB Reiter auf.
Peter Kneffel (dpa) 3 Am Sonntag findet in München die Stichwahl statt. Die Münchner CSU-Spitze ruft zu einer Wahl von OB Reiter auf.

Sie wollen die beiden OB-Kandidaten noch persönlich sehen? Das können Sie bei diesen Gelegenheiten vor der Stichwahl tun, hier sind die Termine im Überblick.

Jeden Tag Termine: OB Dieter Reiter (SPD) unterwegs

Oberbürgermeister Dieter Reiter ist am

  • Mittwoch (18. März) vormittags am Pasinger Bahnhof,
  • am Donnerstag (19. März) mittags an einem Infostand am St. Anna-Platz, nachmittags am Wochenmarkt Münchner Freiheit und am U-Bahnhof Dülferstraße.
  • Am Freitag (20. März) am Nachmittag am Rewe an der Friedenspromenade und der Moosacher Meile und abends am Mahatma-Gandhi-Platz in Freiham.
  • Am Samstag (21. März) vormittags am Wochenmarkt am Schweizer Platz, mittags beim Kulturzentrum 2411 und nachmittags an der Bodenseestraße 1, Ecke Planegger Straße in Pasing.
Einträchtig dabei mitten im Wahlkampf: OB Dieter Reiter und sein Herausforderer Dominik Krause bei der Parade am Sonntag, 15. März 2026.
Einträchtig dabei mitten im Wahlkampf: OB Dieter Reiter und sein Herausforderer Dominik Krause bei der Parade am Sonntag, 15. März 2026. © Felix Hörhager

Dominik Krause (Grüne) im Wahlkampf treffen 

Dominik Krause ist in diesen Tagen hier anzutreffen:

Wegen des ÖPNV-Streiks planen die Grünen mit Kandidat Dominik Krause gerade die nächsten Tage etwas um, wie ein Sprecher der AZ sagt.

Sicher steht aber der Abendtermin am Donnerstag (19. März): Ab 19 Uhr lädt Krause gemeinsam mit Felix Banaszak, dem Bundesvorsitzenden der Grünen, zum Kneipenwahlkampf. Start ist in der Prosecco Bar.

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