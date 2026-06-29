Nach der extremen Hitze zeigt sich der Sommer im Freistaat am Montagabend von seiner stürmischen Seite. In München führen die Gewitter zu S-Bahn-Chaos und Überschwemmungen.

Teils heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen sind über den Süden und den Osten Bayerns hinweggezogen. In München setzte das Unwetter am Montag gegen 20 Uhr ein – mit Blitz, Donner, Starkregen und Hagel. Innerhalb weniger Minuten verwandelten sich Straßen und Wege zu Bächen. Die bis dato noch immer hochsommerlichen Temperaturen von 26 Grad und mehr stürzten um mehrere Grade nach unten.

Zahlreiche Straßen und Unterführungen in München und Umgebung standen kurz nach Einsetzen des Unwetters unter Wasser, so etwa die Unterführung Baumgartnerstraße. Autos blieben dort stecken. Es kam zu zahlreichen Feuerwehr-Einsätzen in der Landeshauptstadt. Auch weiterhin besteht eine amtliche Gewitterwarnung vor Starkregen und Blitzeinschlag.

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Die Wassermassen und Blitzeinschläge beeinträchtigen auch den S-Bahn-Verkehr in München, insbesondere die Linien S6 (Ebersberg), S7 (Pullach) und S8 (Flughafen) sind betroffen. Zwischen Leuchtenbergring und Ismaning ist kein S-Bahn-Verkehr möglich, heißt es von der Deutschen Bahn. Der Grund dafür ist Witterung, Ersatz-Taxis stehen bereit. Reisende zum Flughafen sollen die S1 nutzen. AZ-Reporter berichten, dass ein Blitz ins Stellwerk in Unterföhring eingeschlagen haben soll.

Diverse Gewitterzellen im Süden und Osten Bayerns

Auf den Regenradaren tauchten zeitgleich auch an vielen anderen Orten in Bayern teils dunkelrot gefärbte Gewitterzellen auf – insbesondere im Raum Rosenheim, Passau sowie Regensburg. Die Gewitter zogen von Österreich kommend nach Norden und Nordosten über den Freistaat hinweg.

Im Norden des Freistaates war die Lage dagegen zunächst noch deutlich ruhiger. Nur ganz punktuell gab es Gewitter und Regen, etwa in den Landkreisen Cham und Schwandorf in der Oberpfalz sowie an der Landesgrenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern.

Wechselhaftes Wetter und zahlreiche Gewitterwarnungen

Nach der Rekordhitze der vergangenen Tage hatte sich die Wetterlage in Bayern bereits am frühen Montagabend vielerorts sehr wechselhaft präsentiert. Kurzzeitig gab es vom Deutschen Wetterdienst für Südbayern gar eine Warnung vor "extremem" Unwettern in Südbayern – diese wurde aber in eine normale Warnung geändert.

Gleichwohl krachte, blitzte und donnerte es am Alpenrand und vor allem im Raum Rosenheim und Salzburg bis nach Niederbayern teils heftig. So mancher, der auf kühlendes Nass gehofft hatte, wurde aber auch enttäuscht: So schnell wie so manche dunkle Wolke gekommen war, war sie dann auch wieder verschwunden.

Auch in den kommenden Tagen soll es wechselhaft und gewittrig in Bayern bleiben - allerdings steigen die Temperaturen den Prognosen zufolge nicht mehr so stark an wie bisher.