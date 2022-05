Hausverbot wegen Maskenverstoß: Gericht gibt Bank recht

Weil er keine Maske tragen wollte, wurde ein Münchner von seiner Bank mit einem Hausverbot belegt. Dagegen wollte der Mann gerichtlich vorgehen, doch das Amtsgericht München I wies seinen Antrag auf eine einstweilige Verfügung ab.

München - Weil er sich in den Räumlichkeiten einer großen deutschen Bank nicht an die dort vorherrschende Maskenpflicht halten wollte, wurde einem Münchner im März 2022 vom Kreditinstitut ein Hausverbot in allen Filialen erteilt.

Da sich der Mann, der sogar von der Polizei aus den Geschäftsräumen der Bank entfernt werden musste, dadurch nicht mehr in der Lage sah, seine Bankgeschäfte tätigen zu können, beantragte er im Wege einstweiligen Rechtsschutzes, das bestehende Hausverbot im Selbstbedienungsbereich der Bank aufzuheben.

Bank erteilt Maskenverweigerer Hausverbot

Als Grund für den Antrag nannte der Mann, dass er aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen und aufgrund eines nicht vorhandenen Mobiltelefons auch nicht auf die Möglichkeit des Onlinebankings zurückgreifen könne. Zudem gab er an, dass die von außen zugänglichen Bankterminals nicht ausreichend seien, da man an diesen zwar Geld abheben, aber kein Geld einzahlen könne.

Das Amtsgericht München wies nun den Antrag des mit einem Hausverbot belegten Mannes ab. Die für diesen Fall zuständige Richterin begründete die Abweisung des Antrags wie folgt:

"Angesichts des Vortrags des Antragstellers liegt keine Dringlichkeit im Sinne einer objektiv begründeten Besorgnis vor, dass dem Antragsteller wesentliche Nachteile drohen würden, die es gelte, durch die Aufhebung des Hausverbots in dem SB-Bereich der streitgegenständlichen Filiale der (…)bank in München abzuwenden. Es ist gerichtsbekannt, dass die (…)bank ihren Kunden die Möglichkeit anbietet, über ein Girokonto im Wege des Online Bankings zu verfügen. Dass ein derartiges Onlinebanking dem Antragsteller nicht möglich wäre, lediglich deswegen, da ihm sein Telefon derzeit nicht zur Verfügung stehe, ist nicht ersichtlich. Hierfür wäre dem Antragsteller zuzumuten, auch auf andere internetfähige Endgeräte, wie Computer oder Laptops zurückzugreifen, die im Übrigen auch in öffentlich zugänglichen Internetcafés, Bibliotheken etc. zur Verfügung stehen. Der Antragsteller hat auch nicht schlüssig ausgeführt oder glaubhaft gemacht, weshalb und in welchem Umfang es ihm gerade darauf ankommt, Bargeld an einem Automaten in dem SB-Bereich der streitgegenständlichen Filiale der (…)bank München auf sein Girokonto einzuzahlen.

Dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung fehlt nach alledem der vorliegend als eine besondere Form des Rechtsschutzbedürfnisses anzusehende Verfügungsgrund.“

Der Beschluss des Amtsgerichts München I ist nach Zurückweisung der sofortigen Beschwerde nicht mehr angreifbar.