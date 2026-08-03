Haustier im Testament: So sichern Sie Katze und Hund ab

Obwohl Tiere in Deutschland selbst nichts erben können, gibt es rechtliche Wege, um sie auch nach dem Tod des Halters abzusichern. Ein Münchner Notar erklärt, worauf Tierbesitzer bei der Erbeinsetzung zu achten haben und was vorher dringend geklärt werden sollte.

Wer vor seinem Tod sicherstellen will, dass das eigene Tier in guten Händen ist, kann das im Testament und Vermächtnis regeln.

Choupette hätte die reichste Katze der Welt werden können. In Medienberichten war die Rede davon, dass bis zu 150 Millionen Euro für Karl Lagerfelds Birma-Katze reserviert worden waren. Ein französisches Gericht – der deutsche Modeschöpfer hatte seinen Lebensschwerpunkt in Paris – entschied erst im Juni, dass sie leer ausgeht. Sie war im Testament nicht als Begünstigte aufgeführt – und kann das nach französischem Recht auch gar nicht sein.

Das geht auch nicht in Deutschland. Der Münchner Notar Sebastian Ruhwinkel sagt der AZ: "Tiere sind selber nicht rechtsfähig.“ Zwar seien sie im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) als eigene Kategorie geführt – als Lebewesen –, aber im Rechtsverkehr werden sie trotzdem wie eine Sache behandelt. "Ich kann einen Hund kaufen wie ein Auto. Und ich kann einen Hund vererben wie ein Auto.“

Lebenslange Absicherung für Haustiere rechtlich möglich

Obwohl Tiere also selbst vererbt werden, anstatt zu erben, können ihre Besitzer dafür sorgen, dass sie nach deren Tod abgesichert sind. Das tat im Übrigen auch Karl Lagerfeld: Seine Haushälterin Françoise Caçot erhielt eine Immobilie sowie 1,3 Millionen Euro für den lebenslangen Unterhalt der Katze.

Nach einem ähnlichen Prinzip läuft das in den USA, deren Superreiche immer mal wieder mit einem Erbe an Tiere in den Medien auf sich aufmerksam machen. Auch im selbsternannten Land der Freiheit können Tiere weder Immobilien noch Bargeld besitzen, aber über sogenannte Pet Trusts (zu Deutsch: Haustiertreuhandfonds) abgesichert werden. Heißt: Der Fonds, der nichts anderes zu tun hat, als sich um das Tier zu kümmern, bekommt das

Karl Lagerfeld (†) vor einem Bild seiner geliebten Choupette. Er sicherte seine Katze mit seinem Geld lebenslang ab. © imago stock&people

Im deutschen Recht läuft das folgendermaßen ab: "Man kann die Erben mit der Auflage beschweren, sich mit dem Vermögen darum zu kümmern, dass das Tier gut gepflegt wird“, sagt

Um sicherzustellen, dass die Auflage eingehalten wird, ließe sich demnach ein Testamentsvollstrecker einsetzen. "Man könnte dem Testamentsvollstrecker sogar noch Zugriff auf Vermögensbestandteile geben, sodass er auch gleich über die Liquidität verfügt und sich im Zweifel sogar selbst um die Versorgung des Tiers kümmern kann.“

Notar Ruhwinkel erlebte in der deutschen Praxis etwa Fälle, bei denen das Tier einer gemeinnützigen Organisation gegen eine finanzielle Zuwendung übergeben wurde.

Tier vererben: Rechtliche Konstruktionen sollten nicht nötig sein

Dass Tiere explizit im Testament aufgeführt werden, ist in Deutschland tatsächlich eine Seltenheit: Ruhwinkel erlebt das rund einmal im Jahr. Überhaupt eine rechtliche Konstruktion schaffen zu müssen, die das Tier absichert, sieht er als Zeichen, "dass ich nicht die richtigen Leute gefunden habe, die sich um das Tier kümmern wollen“.

In Familien sei das nicht so schwer, weil das Tier meist sowieso als Familienmitglied gesehen werde. "Da ist eher streitträchtig, wer das Tier kriegt“, sagt Ruhwinkel. Der Notar erzählt von einem Fall, bei dem zwei Erben um den Hund gestritten hätten.

Eher ältere, einsame Menschen haben demnach Schwierigkeiten, jemanden zu finden, der das Tier lieb hat. Das muss laut Ruhwinkel auch nicht zwangsläufig die Familie sein: "In der Regel hat man Freunde oder Bekannte, die Katzen oder Hunde mögen oder sogar selbst welche haben“, sagt Ruhwinkel. Diejenigen bekämen dann eine kleine Aufmerksamkeit oder einen Teil des Nachlasses als Belohnung.

Tier einzeln vererben: Notar empfiehlt Vermächtnis

Wer das eigene Haustier nach dem Tod an eine bestimmte Person weitergeben möchte, die nicht zu den Erben gehört, dem rät der Notar in rechtlicher Hinsicht dazu, ein Vermächtnis aufzusetzen. Denn im deutschen Recht bekommen der Erbe oder die Erben alles, was der Verstorbene hinterlässt.

"Der Vermächtnisnehmer hat Anspruch darauf, dass er von den Erben einen bestimmten Gegenstand oder eben ein bestimmtes Tier bekommt. Und er hat, wenn man das im Testament so anordnet, Anspruch darauf, dass er dann dafür auch noch Geld bekommt, um sich zu kümmern“, erklärt Ruhwinkel.

Der wichtigste Rat, den der Notar an Erblasser hat: Mit den Begünstigten vorher reden. Damit vor dem Todesfall geklärt ist, ob diese das Tier überhaupt wollen oder sich darum kümmern können. Nicht immer passt die wohnliche, berufliche oder gesundheitliche Situation, etwa bei einer

sicherzustellen, dass es dem Tier nach dem eigenen Tod wirklich gut geht, ist laut Ruhwinkel nicht das Recht, sondern das Zwischenmenschliche entscheidend.