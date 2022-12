Hauptbahnhof: Mann (25) beschmeißt Kassiererin mit Gehwegplatte

Weil sie sein Geschenk nicht annehmen wollte, ist er ausgerastet und wollte sich rächen.

Ludwigsvorstadt - Aus einer vermeintlich nett gemeinten Geste wurde am Dienstagabend am Hauptbahnhof schnell ernst: Ein 25-jähriger Mann wollte einer Kassiererin (28) einen Donut schenken. Die lehnte ab und ihre Kollegen forderten den Mann auf, den Laden zu verlassen.

Hauptbahnhof: Mann (25) bewirft Kassiererin mit Gehwegplatte

Wie die Bundespolizei mitteilt, wollte der Mann dann aber nicht gehen, wurde aggressiv und pöbelte herum. Der Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn und eine Streife der Bundespolizei haben den Mann aus dem Geschäft gebracht und des Hauptbahnhofs verwiesen.

Hauptbahnhof: Ein Mann versucht, eine Kassiererin mit einer Gehwegplatte zu beschmeißen. © Bundespolizei

Kurz darauf kam der Mann zurück, in den Händen eine Gehwegplatte (40 Mal 40 Zentimeter groß). Die wollte er offenbar auf die Kassiererin werfen, was misslang: Die Gehwegplatte landete vor dem Tresen. Die Kassiererin blieb unverletzt, ebenso wie die anderen Mitarbeiter am Tresen.

Dann machte sich der Mann aus dem Staub. Die Bundespolizei konnte ihn auf den Überwachungskameras identifizieren. Auf den Mann wartet eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.