Hauptbahnhof lahmgelegt: Frau läuft bis zur Donnersbergerbrücke – auf den Schienen

Der Fern- und Regionalverkehr wurde laut Bundespolizei für rund eine halbe Stunde gesperrt. Auch danach gab es noch Verspätungen.

Eine Obdachlose hat am Morgen den Zugverkehr im Münchner Hauptbahnhof für rund eine halbe Stunde lahmgelegt. Nachdem sie gegen 6.30 Uhr von einem Fahrer gesehen worden war, wurden die Gleise für den Fern- und Regionalverkehr komplett gesperrt, wie ein Sprecher der zuständigen Bundespolizei München sagte. Nur die S-Bahn sei weiter gefahren. Kurze Zeit später habe man die Frau im Bereich der Donnersberger Brücke angetroffen und aus dem Gleisbereich gebracht. Gegen 7.00 Uhr sei der Zugverkehr wieder angelaufen.

Die Bahn meldete Verspätungen und Teilausfälle als Folge der zwischenzeitlichen Sperrung. Warum die Frau im Gleisbereich war, wird von der Bundespolizei derzeit geprüft. Möglicherweise sei sie verwirrt gewesen. Man habe auch versucht, ihr bewusst zu machen, in welcher Gefahr sie sich befunden habe.