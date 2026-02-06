AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Hauptbahnhof lahmgelegt: Frau läuft bis zur Donnersbergerbrücke – auf den Schienen

Hauptbahnhof lahmgelegt: Frau läuft bis zur Donnersbergerbrücke – auf den Schienen

Der Fern- und Regionalverkehr wurde laut Bundespolizei für rund eine halbe Stunde gesperrt. Auch danach gab es noch Verspätungen.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 18  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Eine Obdachlose im Gleisbereich hat am Morgen den Bahnverkehr lahmgelegt. (Symbolbild)
Eine Obdachlose im Gleisbereich hat am Morgen den Bahnverkehr lahmgelegt. (Symbolbild) © imago/Steinsiek.ch

Eine Obdachlose hat am Morgen den Zugverkehr im Münchner Hauptbahnhof für rund eine halbe Stunde lahmgelegt. Nachdem sie gegen 6.30 Uhr von einem Fahrer gesehen worden war, wurden die Gleise für den Fern- und Regionalverkehr komplett gesperrt, wie ein Sprecher der zuständigen Bundespolizei München sagte. Nur die S-Bahn sei weiter gefahren. Kurze Zeit später habe man die Frau im Bereich der Donnersberger Brücke angetroffen und aus dem Gleisbereich gebracht. Gegen 7.00 Uhr sei der Zugverkehr wieder angelaufen. 

Die Bahn meldete Verspätungen und Teilausfälle als Folge der zwischenzeitlichen Sperrung. Warum die Frau im Gleisbereich war, wird von der Bundespolizei derzeit geprüft. Möglicherweise sei sie verwirrt gewesen. Man habe auch versucht, ihr bewusst zu machen, in welcher Gefahr sie sich befunden habe.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
18 Kommentare
Artikel kommentieren
  • DerMünchner vor 8 Minuten / Bewertung:

    Lass mich raten. Es gibt keine/quasi keine Konsequenzen?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • HanneloreH vor 29 Minuten / Bewertung:

    Warum wird der Zugverkehr gestoppt. Jeder Normalo erkennt die Gefahr. Wer trotzdem nicht in der Spur läuft muss mit Konsequenzen rechnen.
    Das war früher die natürliche Auslese.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • kartoffelsalat vor 20 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von HanneloreH

    Ja! Rettungsdienste, Feuerwehr & Polizei abschaffen! Verkehrstote einfach in ihren Wracks im Straßengraben liegen lassen!

    Menschen, echt.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.