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Harley-Fahrer kracht auf der Münchner Sonnenstraße in Fußgänger

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend mitten in München gekommen. Als ein Fußgänger die Sonnenstraße überquerte, konnte ein Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten. Beide Männer wurden beim Zusammenstoß verletzt.
Ralph Hub
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Ein Polizeiauto fährt mit Blaulicht über die Sonnenstraße am Karlsplatz vorbei. (Symbolbild)
Ein Polizeiauto fährt mit Blaulicht über die Sonnenstraße am Karlsplatz vorbei. (Symbolbild) © Felix Hörhager

Ein 38-jähriger Deutscher aus Mönchengladbach wollte am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr die Sonnenstraße in der Münchner Innenstadt zu Fuß überqueren. Zeitgleich fuhr ein 32-jähriger Deutscher aus dem Landkreis München mit einer Harley-Davidson auf der Sonnenstraße in Richtung Sendlinger Tor. Im Bereich einer Fußgängerfurt, so ein Polizeisprecher, "deren Ampel zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb war, kam es zum Zusammenstoß."

Rettungsdienst bringt beide Männer in Klinik

Beide Männer wurden schwer verletzt und mussten vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fußgänger erlitt eine Fraktur am rechten Unterarm sowie Prellungen am ganzen Körper. Der Motorradfahrer war ohne Schutzkleidung mit seiner Maschine unterwegs. Er erlitt an der kompletten linken Körperseite Hautabschürfungen, zudem brach er sich den Mittelfinger der rechten Hand.

Sonnenstraße drei Stunden gesperrt

Am Motorrad entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten zwei Fahrstreifen für etwa drei Stunden gesperrt werden. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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