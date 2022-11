Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger in München gestorben

Hans Magnus Enzensberger ist tot. Er starb mit 93 Jahren in München.

München/Berlin - Der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger ist tot.

Er starb am Donnerstag im Alter von 93 Jahren in München, wie der Suhrkamp Verlag in Berlin am Freitag unter Berufung auf die Familie mitteilte.