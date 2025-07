Handys sollen wieder funktionieren: Massive Störung in Münchner U-Bahn behoben

Am Montagmorgen war das Handynetz in den Münchner U-Bahnen massiv gestört. Stadtwerke und MVG haben intensiv an einer Lösung gearbeitet, während Fahrgäste mit Kommunikationsproblemen kämpfen mussten. Inzwischen soll die Störung wieder behoben sein.

28. Juli 2025 - 13:20 Uhr

Im Münchner U-Bahnnetz ist der Handyempfang gestört. © AZ-Montage / dpa / IMAGO

Seit Montagmorgen 7 Uhr war das Handynetz in den Münchner U-Bahnen massiv gestört. Die Stadtwerke München (SWM) sowie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) waren im Austausch mit dem zuständigen Netzbetreiber Vodafone. Betroffen waren Kunden aller Netzanbieter im Bereich der Münchner U-Bahn. Man versuche, das Netz schnellstmöglich wieder verfügbar zu machen, so Maximilian Kaltner, Sprecher der Stadtwerke und MVG am Vormittag. Inzwischen ist das gelungen. Wie Kaltner gegenüber der AZ bestätigt, funktioniert das Handynetz in der Münchner U-Bahn wieder. Unser AZ-Reporter kann diesen Eindruck vor Ort bestätigen. Telefon wie auch Internet sind wieder verfügbar. Auf den Anzeigen der Münchner U-Bahn wird die Netzstörung inzwischen verkündet. © Hueseyin Ince Zum Zeitpunkt des Ausfalls war bei Netzbetreiber Vodafone zunächst niemand erreichbar. Etwa die Hälfte aller Münchner U-Bahnhöfe war von der Störung betroffen. Es gibt Berichte, dass der Ausfall bereits am Sonntag bestand. Die Ursachen für die Störung sind noch völlig bekannt.