Handy verloren: Frau steigt am Stachus auf S-Bahngleise

Nur dank der schnellen Reaktion der Bahnsteigaufsicht kann eine heranfahrende S-Bahn noch rechtzeitig bremsen.

München - Die 55-Jährige war am Dienstagmittag am Stachus und wartete am Bahnsteig auf die S-Bahn. Sie war mit ihrem Handy beschäftigt. Plötzlich fiel ihr dieses aus Unachtsamkeit ins Gleisbett.

Nachdem sie mehrere Umstehende erst um Hilfe gebeten hatte, stieg sie kurzerhand selbst ins Gleis, um ihr Handy zurückzuholen. Dies nahm eine DB-Mitarbeiterin wahr und leitete für eine aus Richtung Marienplatz kommende S-Bahn eine Schnellbremsung ein. So konnte Schlimmeres verhindert werden, die 55-Jährige aus Aubing blieb unverletzt.

Frau steigt ihrem Handy hinterher ins Gleis

Durch den Vorfall kam es zu kurzzeitigen Verspätungen im S-Bahnverkehr. Gegen die 55-Jährige wird seitens der Bundespolizei nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Die Beamten warnen: "Ein Handy ist es nicht Wert zu sterben!". Wem Gegenstände ins Gleis fallen, der sollte umgehend Mitarbeiter der Deutschen Bahn verständigen, zum Beispiel die Bahnsteigaufsicht in den Tunnelbahnhöfen der S-Bahn-Stammstrecke. Sollte durch Gegenstände eine unmittelbar zu erwartende Gefahr ausgehen, kann auch der Notruf 110 gewählt werden.