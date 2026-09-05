Handtasche für 28.000 Euro: So arbeitet eine Personal Shopperin in München

Mehrmals im Monat streift Iris Zimmermann auf der Suche nach dem perfekten Teil durch Luxus-Boutiquen. Sie probiert, fotografiert und kauft am Ende doch nichts für sich selbst.

Konzentriert lässt Iris Zimmermann ihren Blick über die hell beleuchteten Regale wandern. Dort – edel arrangiert – reihen sich Taschen für mehrere Tausend Euro aneinander. Jede glänzt in einer anderen Farbe: beige, gelb, grau und hellblau. Doch keine von ihnen schafft es, die Aufmerksamkeit der Münchnerin auf sich zu lenken. Denn die 59-Jährige sucht eine ganz bestimmte Art von Tasche: eine braune aus Wildleder.

Schließlich lässt sie sich ein Modell über den Ladentresen reichen. Unter den Henkeln steht in goldener Schrift "Prada". Die Tasche kostet fast 3000 Euro. Souverän schwingt sich Iris Zimmermann die Tasche über die Schulter, stolziert zu einem großen Spiegel und dreht sich: das rechte Bein vor, das linke Bein vor – ihr Blick dabei wie festgepinnt auf dem teuren Accessoire.

Die Frage, ob ihr die Tasche steht, ist dabei nicht von Belang. Sie sucht nicht für sich selbst, sondern für eine andere Frau. Iris Zimmermann ist persönliche Shopperin.

Wenn Shoppen zum Beruf wird: Eine Personal Shopperin auf der Maximilianstraße

Seit über zehn Jahren lebt die Münchnerin davon, Mode für andere Menschen zu entdecken. Ihre Kundinnen lassen sich dabei meist in drei Kategorien einordnen, sagt sie. "Da sind diejenigen, die ihren Stil noch nicht gefunden haben und die sich mehr Identität in ihrer Kleidung wünschen. Es geht dabei nicht darum, ihnen Mode aufzudiktieren, sondern gemeinsam das Beste für sie zu finden." Iris Zimmermann begleitet diese dann meist auf einen Shoppingtrip und berät sie. Genau wie die Kundinnen aus der nächsten Kategorie.

"Das sind diejenigen, die aufgrund eines bestimmten Anlasses Stilberatung suchen. Zum Beispiel wegen einer Hochzeit, einer coolen Party in der Toskana oder des ersten Dates", erzählt sie. 120 Euro koste eine solche Beratung pro Stunde.

Seit über zehn Jahren lebt Iris Zimmermann davon, Mode für andere Menschen zu entdecken. Fünf- bis sechsmal im Monat ist sie für besonders luxuriöse Shoppingaufträge auch auf der Maximilianstraße unterwegs. © Daniel von Loeper

Und Nummer drei? Das sei der Typ, der keine Zeit oder auch weniger Lust auf Shoppen habe – und der den Service einer Personal Shopperin gerne in Anspruch nimmt. Von diesem bekäme sie dann einen Auftrag mit ein paar Vorgaben zur gewünschten Sache, wie etwa die Farbe oder Marke. In diesem Fall richtet sich die Bezahlung nach dem Einkaufswert, von dem die persönliche Shopperin jeweils zehn Prozent und mindestens 140 Euro nimmt.

Für die Dame, für die sie heute unterwegs ist, scheint der Preis nebensächlich. Eine Grenze für das Budget hat sie nicht angegeben, dafür drei Wunsch-Marken, von denen die braune Wildledertasche sein soll: Gucci, Prada oder Balenciaga.

Der Raum wirkt kantig und kalt, das Licht ein wenig wie in einem OP-Saal

Alle drei Läden liegen nur wenige Schritte voneinander entfernt in der Maximilianstraße beziehungsweise in der Residenzstraße. Zuerst steuert die Personal Shopperin das Geschäft der Luxus-Marke Balenciaga an. In einem schicken, kamelfarbenen Hosenanzug kombiniert mit einem hellblauen Blazer läuft sie an dem Wachmann vorbei in den Laden.

Der Raum wirkt kantig und kalt, das Licht ein wenig wie in einem OP-Saal. Die Münchnerin fragt nach einem Verkäufer, den sie bereits kennt und von dem sie sich gerne beraten lassen würde. Ein Mitarbeiter teilt ihr mit, dass dieser bedauerlicherweise soeben in die Pause verschwunden sei.

Iris Zimmermann lässt sich davon nicht beirren. Sie scheint ohnehin genau zu wissen, was sie will. Sie macht ein paar Fotos, dann eilt sie aus dem Geschäft.

Wie kommt man überhaupt zum Beruf der Personal Shopperin?

Fünf- bis sechsmal im Monat sei sie für Shoppingaufträge auf der Maximilianstraße unterwegs, schätzt die Modeberaterin. Den Rest ihrer beruflichen Shoppingzeit verbringe sie in anderen Boutiquen über die ganze Stadt verteilt. Außerdem biete sie mittlerweile auch Online-Beratungen an und Shoppingtrips ins Ausland, etwa nach Florenz.

Luxusgeschäfte und historische Wohngebäude: Mehrmals im Monat ist Iris Zimmermann hier auf der Maximilianstraße für Shoppingaufträge unterwegs. © IMAGO/imageBROKER/Olaf Schulz (www.imago-images.de)

Doch wie kommt man überhaupt zum Beruf der Personal Shopperin? Studiert habe sie ursprünglich Touristik. Anfang der 2000er Jahre sei sie dann Chefhostess im Restaurant Brenner in der Maximilianstraße geworden, erzählt die 59-Jährige. Ihre Aufgabe war es, die Gäste zu empfangen und für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. "Das Brenner hat eine Fläche von 800 Quadratmetern mit 246 Plätzen. Die wurden jeden Abend dreimal gefüllt. Das war eine große Herausforderung, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht", erinnert sie sich.

Das Zusammentreffen mit der Stilkönigin hat Iris Zimmermann tief beeindruckt

Zu ihrem heutigen Beruf inspirierte Iris Zimmermann dann eine Reise nach New York. "Ich war da im Bergdorf Goodman, das ist ein ganz großes Luxus-Kaufhaus." Dort sei sie zum ersten Mal einer Personal Shopperin begegnet – der berühmten amerikanischen Einkaufsberaterin Betty Halbreich.

Das Zusammentreffen mit der Stilkönigin, wie die inzwischen verstorbene Dame auch genannt wurde, habe sie tief beeindruckt. Bald darauf fasste die damalige Hostess den Entschluss, sich als persönliche Modeberaterin selbstständig zu machen. Ein Händchen für stilvolle Kleidung habe sie ohnehin schon immer gehabt.

Langweilige Kleidung hat es bei ihnen zuhause also praktisch nie gegeben

"Meine Mama war schon damals richtig modern gekleidet. Die hatte tolle Outfits. An eine Jeans von ihr erinnere ich mich noch sehr gut. Die hatte drei verschiedene Farben – in Streifen. Einer war aus Wildleder. Heute ist das vielleicht nichts Besonderes mehr, aber damals war es das", erzählt Iris Zimmermann und lächelt stolz. Langweilige Kleidung habe es bei ihnen zuhause also praktisch nie gegeben. Und die Teile, die ihnen doch ein bisschen zu fad waren, wurden eigenhändig aufgepimpt.

So weiß die ursprüngliche Baden-Badenerin noch genau, wie sie als Kind in dem Nähkästchen ihrer Oma Glitzerknöpfe fand und diese auf ihre schwarzen Schuhe stickte. Oder als sie sich als 16-Jährige einen auffälligen rosa Pullover strickte. Rückenfrei sei er gewesen und mit Satinbändern geschnürt. "Als ich den einmal anhatte, wurde ich von einer Frau angesprochen, die eine Woll-Firma in Zürich hatte. Sie wollte unbedingt, dass ich für sie arbeite." Ihre Eltern seien von der Idee allerdings alles andere als begeistert gewesen, erzählt sie und lacht. Ein Job in der Modebranche war ihr dann zum Glück doch nicht verwehrt geblieben.

Was für viele absolute Ausnahmen sind, ist für Iris Zimmermann beruflicher Alltag

Iris Zimmermann legt den Kopf schief und zückt ihr Smartphone. Vor ihr auf dem Ladentresen steht eine Wildledertasche von Gucci. Sie kostet 3200 Euro. "Habt ihr eventuell noch ein Tuch, das man dazulegen kann?", fragt sie beim Personal des Geschäfts nach. Innerhalb von Sekunden zaubert eine Verkäuferin ein seidenes Tuch hervor und drapiert es neben der Tasche. Dazu legt sie einen Geldbeutel in einer ähnlichen Farbe und eine Sonnenbrille mit getönten Gläsern. Iris Zimmermann nickt und bessert noch einmal nach. Mit Präzision zupft sie an dem Tuch, legt die seidenen Zipfel akkurat über die Tasche. Zufrieden tippt sie auf den Bildschirm ihres Smartphones und schießt ein paar Fotos.

Das Geschäft von Gucci ist im Gegensatz zu den anderen beiden Läden recht warm gestaltet. © Sophia Willibald

Was für viele absolute Ausnahmen sind, ist für Iris Zimmermann beruflicher Alltag – Shoppingtrips. Wenn man ständig all diese perfekt inszenierten Waren in den Schaufenstern glitzern, schimmern und funkeln sieht, möchte man da nicht selbst andauernd zuschlagen? Iris Zimmermann sagt: "Ich kann das eigentlich ganz gut trennen. Das ist mein Job. Mich macht es glücklich, wenn meine Kunden es sind. Andererseits bin ich natürlich auch sehr modeaffin und deswegen leider nicht ganz davon befreit, dass ich auch mal etwas beim Shoppen sehe, das ich gerne besitzen möchte. Ab und zu gönne ich mir dann auch eine Tasche oder Schuhe von einer Luxus-Marke."

Stichwort "Luxus": Das Teuerste, das sie jemals für eine Kundin geshoppt habe, sei eine Tasche aus Krokodilleder von Gucci gewesen. 28.000 Euro habe die gekostet. Dagegen wirken die Taschen, die die Stilberaterin heute in den Händen hält, beinahe wie ein Schnäppchen. Aber auch nur beinahe, wenn man bedenkt, dass der Preis einer jeden für viele ein Monatsgehalt bedeutet.

Das letzte Wort hat die Kundin

Iris Zimmermann steuert den letzten Laden auf ihrer Tour an: Prada. Die Inneneinrichtung ähnelt der des ersten Geschäfts: kantig und kalt. Gerade so, als dürfte nichts Schönes den Taschen ihre Show stehlen, nicht einmal die Regalbretter, auf denen sie stehen.

Konzentriert lässt Iris Zimmermann den Blick über die Auslage wandern. Dann bleiben ihre Augen an einem wildledernen Modell hängen. Sie lässt sich die Tasche über den Tresen reichen. Rechtes Bein vor, linkes Bein vor – routiniert schießt die professionelle Shopperin ein paar Fotos für ihre Kundin. Das letzte Wort wird diese haben