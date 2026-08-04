Handel mit Kinderpornografie: Polizei ermittelt gegen drei Tatverdächtige
Das Kommissariat 17 der Münchner Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte gegen drei Tatverdächtige. Ein 75-Jähriger befindet sich derzeit in Auslieferungshaft von Bulgarien nach Deutschland, zwei 50 und 60 Jahre alte Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.
Umfangreiche Durchsuchungen: "Hinweise auf kinderpornografische Inhalte"
Alles begann damit, dass die Steuerfahndung im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens 2024 bei der Durchsuchung der Münchner Wohnung eines 50-jährigen Deutschen mehrere elektronische Speichermedien sicherstellte.
"Bei deren Auswertung ergaben sich Hinweise auf kinderpornografische Inhalte", teilte die Polizei am Dienstag mit: "Aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse beantragte die Staatsanwaltschaft München I im September 2025 einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 50-Jährigen. Dabei stellten die Einsatzkräfte erneut mehrere elektronische Speichermedien sicher."
Europäischer Haftbefehl gegen 75-jährigen Mann
Die anschließende Auswertung der Datenträger habe zu dem Verdacht geführt, dass der 50-Jährige mit zwei weiteren Personen über kinderpornografische Inhalte kommuniziere. Dabei handele es sich um einen 60 Jahre alten Deutschen aus dem Raum Rosenheim sowie einen 75-jährigen Deutschen mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck.
Anfang Juli nahmen Einsatzkräfte der Münchner Polizei den 50-Jährigen an seiner Wohnanschrift vorläufig fest. Zeitgleich vollstreckten Zielfahnder des Bayerischen Landeskriminalamtes in der bulgarischen Gemeinde Karnobat einen europäischen Haftbefehl gegen den 75-Jährigen, der sich zwischenzeitlich nach Bulgarien abgesetzt hatte. Zudem wurde die Rosenheimer Wohnung des 60-Jährigen durchsucht.
"Bei den polizeilichen Maßnahmen wurden weitere elektronische Speichermedien sichergestellt. Diese werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet", so die Polizei.
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