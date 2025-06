Hagel, orkanartige Böen und Gewitter: Sturmtief zieht über München und Südbayern

Es kracht in Bayern. Für den Start in die Woche gibt der Deutsche Wetterdienst Warnungen vor allem für Südbayern und die Oberpfalz aus. Das erwartet uns von München bis zu den Alpen.

Nach dem Hitzewochenende könnte es heute in Bayern knallen. Der DWD warnt vor teils starken Gewittern. (Symbolbild)

Folgt auf den bislang heißesten Tag des Jahres eine ordentliche Abkühlung? Nicht ganz. Bei Temperaturen von bis zu 29 Grad kann man schließlich schlecht von einem Kälteschock sprechen. Aber: Es soll nass und stürmisch werden. So sehr, dass sogar der Deutsche Wetterdienst warnt. Von verbreitet starken bis stürmischen Böen und dazu vor allem im Süden örtlich schweren Gewitter schreibt der DWD. Am Abend soll sich die Wetterlage aber wieder schnell beruhigen.

Verantwortlich für den Wetterumschwung ist ein Sturmtief, das von Norwegen bis nach Finnland zieht. Die Kaltfront bleibt zwar außerhalb von Bayern, so der DWD, dennoch führe es mit lebhafter Westströmung eine sehr warme und labil geschichtete Subtropikluftmasse heran. Mit anderen Worten: Es wird stürmisch und könnte knallen.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Orkanartige Böen, Hagel und Gewitter

Im Tagesverlauf soll es vor allem in Südbayern, auch in München, und der Oberpfalz verbreitet starke Gewitter mit stürmischen Böen von bis 70 Stundenkilometer und Hagel geben, weniger wahrscheinlich sei dagegen Starkregen mit bis 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit.

Örtlich eng begrenzt spricht der DWD von einer Gefahr von Unwettern durch orkanartige Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern, Hagel bis drei Zentimeter sowie heftiger Starkregen bis 30 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde.

Lebensgefahr bei Gewittern

Bis zum Abend könne es in Bayern flächendeckend starke bis stürmische Böen mit bis zu 70 Stundenkilometern aus West geben, auf den Mittelgebirgen Sturmböen mit bis zu 80 Stundenkilometern, auf den Alpengipfeln schwere Sturmböen bis 100 Stundenkilometer aus westlichen Richtungen.

Bei auftretenden Gewittern warnt der DWD vor allem vor den Folgen von Blitzeinschlägen. Lebensgefahr bestehe durch einzelne herabstürzende Äst, umherfliegende Gegenstände, vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen, Unterführungen. In diesen Situationen solle man den Aufenthalt im Freien vermeiden oder schnell entsprechenden Schutz suchen.