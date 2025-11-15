Hätten Sie's gewusst? Das sind die beliebtesten Vornamen für Münchner Neugeborene

Die Stadt hat das statistische Jahrbuch 2025 veröffentlicht. Darin steht, wie München wirklich ist. Die AZ zeigt die wichtigsten Fakten – und kurios-unnützes Wissen.

In München spiegeln die beliebtesten Babynamen nicht nur Tradition wider, sondern auch die Hoffnungen einer neuen Generation.

Ganze 396 Seiten dick ist das Statistische Jahrbuch 2025, das die Landeshauptstadt gerade frisch herausgebracht hat. Darin stehen die wichtigsten Fakten über die Münchner Bevölkerung, aber auch viele überraschende und kuriose Details über die verschiedensten Aspekte des Alltags hier in München.

Wer sich gerne mit Zahlen herumschlägt oder Tabellen analysiert, findet hier tiefgehende Erkenntnisse und kann ablesen, wo die Stadt sich hinentwickelt.

718.913.000 Personen hat der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) im Jahr 2024 befördert - über eine Strecke von insgesamt 140.415.000 Kilometern Emilia war 2024 der beliebteste weibliche Vorname. 85 Madl aus diesem Jahrgang heißen so. Immer noch beliebt auf Platz 2: Emma (78 Mal vergeben) 970.646 Menschen arbeiten in München. 44.667 Münchner sind arbeitslos. 10.065 Stellen waren im Schnitt offen. 2.694 Menschen wurden 2024 in München als vermisst gemeldet. 19.712.703 Gästeübernachtungen gab es im Jahr 2024 - absoluter Rekord. 86 Münchner heirateten eine Österreicherin - das sind die beliebtesten ausländischen Ehepartnerinnen für hiesige Männer. 10.144 Straftaten wurden 2024 im kriminellsten Bezirk, der Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, begangen. Im bravsten Stadtteil Allach-Untermenzing waren es nur 1.063 1.111 Öffentlich geförderte Wohnungen wurden 2024 fertig gebaut - ein Anteil von 17,1 Prozent

Wenn Sie das selber nicht so gerne machen, kein Problem: Die AZ hat sich den Wälzer vorgenommen und für Sie die spannendsten, kuriosesten und verblüffendsten Fakten herausgesucht. Diese Zahlen verraten, wie die Menschen in dieser Stadt wirklich leben und was sie bewegt.

15.221 Münchner Kindl kamen 2024 zur Welt. Seit drei Jahren sind es jährlich weniger Geburten. Felix war 2024 wieder der beliebteste männliche Vorname. 100 Buam aus diesem Jahrgang heißen so. Knapp dahinter: Maximilian (94 Mal vergeben). 23,7 Prozent der Einwohner in München sind katholisch. Am höchsten ist der Anteil der Katholiken in Allach-Untermenzing (28,3 Prozent). Den höchsten Anteil an Bewohnern ohne Religionszugehörigkeit hat Milbertshofen-Am Hart (71 Prozent). 68 Sommertage mit mehr als 25 Grad Celsius gab es im Jahr 2024. 33,7 Grad Celsius hatte es am heißesten Tag 2024, dem 29. Juni. 8.329 neue Wohnungen wurden 2024 genehmigt. Das sind 1764 weniger als im Jahr zuvor. Die meisten davon sollen in Schwabing-Freimann entstehen (1131). Am wenigsten waren es in der Schwanthalerhöhe, nämlich nur 4 Genehmigungen. 1.603.776 Menschen lebten per 31.12.2024 in München. Die meisten davon (120.776) in Ramersdorf-Perlach. 42 Tage war es 2024 recht zapfig: Die Temperatur lag unterm Gefrierpunkt. -8,6 Grad Celsius hatte es am kältesten Tag 2024, dem 20. Januar. 40,3 Prozent des Bezirks Schwabing-Freimann sind Erholungs-, Wald- und Wasserflächen. Es ist damit der grünste Bezirk.