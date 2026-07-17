Münchner Ostpark wird zum Freizeit-Hotspot

Die Stadt hat sechs Orte rund um den Ostparksee für diesen Sommer mit neuen kostenlosen Spiel- und Spaßangeboten bestückt. Ab Montag (20.7.) dürfen Bürgerinnen und Bürger noch mehr Ideen für den Park liefern.

Elisabeth Merk hat ihr Lieblingsspielzeug schnell gefunden. Kaum sieht sie die Kinderschaukel am Wasserspielplatz im Ostpark, schwingt sich Münchens Stadtbaurätin auch schon rauf aufs Holzbrettl und holt Schwung. „Ich bin doch so kindisch“, sagt sie amüsiert beim Pressetermin am Donnerstag. „Also, wenn’s nach mir ginge, bauen wir hier auch noch einen Spielplatz für Ü-60-Menschen.“

Damit wäre der erste Vorschlag schon gemacht, zwar nicht von einer normalen Bürgerin aus dem Viertel, aber egal, jede gute Idee zählt. Ab kommendem Montag (20.7.) nämlich dürfen Nutzerinnen und Nutzer des Stadtparks, der die Größe von 80 Fußballfeldern hat, zehn Wochen lang Ideen äußern, wie der Ostpark (eröffnet ab 1973) noch attraktiver werden kann. Er sei nämlich, sagt Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer (Grüne), "eine Kostbarkeit, die ein bisschen in die Jahre gekommen ist". Und auch im zuständigen Bezirksausschuss (BA) Ramersdorf-Perlach kennt man ein paar Makel: "Es fehlen Toiletten, die Wege sind schlecht beschildert, der Basketballplatz hat den Charme eines Parkplatzes", zählt Bärbel Girardin (Grüne) aus dem Stadtviertelparlament auf.

Sie hätte gern einen „Spielplatz für Ü-60-Menschen“: Stadtbaurätin Elisabeth Merk, die sich hier auf einer Schaukel im Ostpark vergnügt. © Daniel von Loeper

Neue Freizeitangebote, alle kostenlos

"Hallo Ostpark“ hat die Stadt das Projekt getauft – und um die Münchner dafür zu begeistern, haben die Gartenbauer im städtischen Baureferat an sechs Orten im Park temporäre, nagelneue Freizeitangebote aufgebaut, die jeder kostenlos nutzen darf. Dazu ist täglich einiges an kostenlosem Programm geboten – von Treffen am "Ratschbaum" über Zumba-Fitness- und Pilateskursen bis zu Insektenerkundungsspaziergängen.



Am sogenannten "Zusammen-Platz" westlich des Ostparksees beispielsweise ist ab dem Wochenende ein Skateplatz fertig, auch einen Pump-Track mit Wellen und Steilwandkurven für Biker gibt es dann, eine Graffitiwand, einen Grillplatz und eine lange Tafel, an der in größerer Runde gegessen werden kann.

Stadtbaurätin Elisabeth Merk und Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer (r.) testen die neuen Hängestühle im Ostpark. © Daniel von Loeper

Ein feiner Ort ist der Spot namens "Entspannte Bucht" am östlichen Seeufer geworden. Dort sind einige Hängematten aufgehängt, auf einem Sandplatz stehen Liegestühle unter Sonnenschirmen.

Am "Kulturhang" soll es um Musik, Tanz und Spielangebote gehen, auch eine Waldmurmelbahn unter freiem Himmel gibt es dort. Auf dem "Spielfeld" findet sich ein Fußball-, Tischtennis- und Rollerskate-Platz. Im Mitmachgarten darf in Hochbeeten angepflanzt werden, auch Bastelangebote soll es dort geben.

Larissa Schmid und Veronika Schreiber vom Team München-Budget vor dem neuen "Tanzparkett" am Biergarten am Michaeligarten. © Daniel von Loeper

Ein Tanzparkett unter freiem Himmel

Und das dürfte Tanzbegeisterte freuen: Vor dem Biergarten Michaeligarten ist nun ein "Tanzparkett" aufgebaut, eine acht mal zehn Meter große Fläche, die jeder nutzen kann. Dieser Tanzplatz ist übrigens eine der Ideen, die Bürgerinnen und Bürger letztes Jahr für das Projekt "München-Budget" eingereicht hatten. Zur Erinnerung: Jedes Jahr stellt die Stadt München eine Million Euro zur Verfügung, um gute Ideen aus der Bevölkerung schnell und unbürokratisch umzusetzen.

Wünsche aufs Plakat schreiben

Funktionieren soll das Wünscheäußern für den Ostpark so: Man kommt vorbei, probiert die Angebote aus und erzählt dem Projektteam, das montags bis samstags vor Ort ist, wie einem die Neuerungen gefallen und was man sonst noch für Ideen hat. Alternativ kann man seine Wünsche auch am Info-Standl auf der Wiese nahe dem Wasserspielplatz auf ein Plakat schreiben. Oder dort in den gelben Briefkasten werfen.

Dass es in Zeiten einer sehr klammen Stadtkasse möglich ist, gerade einiges an Geld in den in die Jahre gekommenen Stadtpark zu investieren, liegt übrigens daran, dass Bund und Freistaat das Projekt finanzieren.



„Hallo Ostpark“, 20.7.-25.9.2026. Mehr Infos und Details zum täglichen Programm finden sich unter: