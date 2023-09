Hacker-Pschorr Bayern-Pokal – das Highlight in Daglfing

Insgesamt rund 20 Rennveranstaltungen umfasst die Rennsaison in München-Daglfing. Ein Renntag jedoch ragt aus dem tollen Daglfinger Programm heraus: Der Hacker-Pschorr Bayern-Pokal ist der Top-Renntag des Jahres. Dieses Highlight findet am 17. September statt.

13. September 2023 - 10:06 Uhr

Zwei Derby-Sieger am Start

Ab 13.30 Uhr stehen insgesamt 13 Rennen mit Rennpreisen in Höhe von rund 90.000 Euro auf der Karte. Highlight ist der , in dem gleich zwei Derby-Sieger am Start sind. "Days of Thunder", der in München trainiert wird und im vergangenen Jahr das wichtigste deutsche Trabrennen gewinnen konnte, trifft auf "Mister F Daag". Dieser ist der Derby-Sieger 2018, steht mittlerweile bei einer Gewinnsumme von rund 750.000 Euro und ist ein Crack von internationalem Format.

Wer wird sich dieses Jahr den Sieg holen? © fotofinish.de

Top-Pferde gehen auch in den Rennen der TCT-Serie an den Start. So laufen fünf Derby-Finalisten im TCT München-Cup, und auch das Rennen für die Dreijährigen sieht sechs starke Talente am Start.

Hier ist Spannung garantiert. © fotofinish.de

Feine Speisen und Getränke zum Rennbahnaufenthalt

Gastronomisch ist Daglfing immer einen Ausflug wert, denn der Traberstadl, der Sulky-Treff und die Futterkiste im Stallgelände bieten feine Speisen und Getränke. Auch sorgen sie dafür, dass der Rennbahnaufenthalt zu einer runden Sache wird.

Insgesamt 13 Rennen stehen am 17. September an. © fotofinish.de

Für die kleinen Rennbahnbesucher warten an diesem speziellen Renntag Ponyreiten und Kinderschminken, sodass keine Langweile aufkommen wird.

Freier Eintritt beim Hacker-Pschorr Bayern-Pokal

Es lohnt sich also am Sonntag, den 17. September, nach Daglfing zu kommen. Das Beste kommt zum Schluss: Für alle Besucher ist der Eintritt frei. Deshalb am Sonntag, auf nach Daglfing.

Trabrennbahn Daglfing

