Die Ludwig-Maximilians-Universität informierte am Samstag über einen Hackerangriff auf ihr IT-System. Dabei sollen die Angreifer auf Stammdaten zu Immatrikulationen zugegriffen haben. Was die Uni jetzt rät.

Hacker haben Zugriff auf bei der Immatrikulation an der LMU gespeicherte Daten erlangt. Die LMU hat das bereits am vergangenen Mittwoch (16.9.) bemerkt und am Samstag (19.9.) darüber die Öffentlichkeit informiert.

Die Daten beinhalten: Namen, Geburtsdatum, Geschlecht, gegebenenfalls Geburtsort oder Geburtsland, Kontaktdaten wie Adressen, Telefonnummern und Mailadressen sowie Bankdaten. Es sei außerdem auch möglich, dass die Krankenversicherungsnummer darunter ist, ebenso BAföG-Nummern und Daten und Angaben zu Schul- oder Studienabschlüssen.

Hacker-Angriff auf LMU: Auch hochsensible Daten geklaut

Und in Einzelfällen, so die LMU, könnten auch Daten betroffen sein, die "für Beurlaubungsgründe relevant sind" und laut LMU unter Artikel 9 der Datenschutz-Grundverordnung fallen. Heißt im Klartext: besonders sensible persönliche Daten. Wie viele Personen und welcher Zeitraum betroffen sind, kann die Uni derzeit nicht sagen.

Nicht betroffen sind laut LMU Prüfungsinformationen oder "konkrete Angaben zu Studieninhalten und individuellen Leistungen". Wie die LMU weiter schreibt, gebe es keine Hinweise darauf, dass die Hacker die Daten veröffentlicht haben oder das beabsichtigen.

Was die LMU Studierenden rät

Die Uni hat nach eigenen Angaben Gegenmaßnahmen ergriffen und die Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt gesucht. Sie untersucht den Vorfall und hat die Sicherheitsüberwachung erweitert. Spezialisten seien nun im Darknet auf der Suche nach Hinweisen auf die Daten.

Potenziell Betroffenen rät die Uni, besonders vorsichtig im Umgang mit persönlichen E-Mails, Telefonaten oder Nachrichten zu sein, insbesondere wenn ein Bezug zur LMU oder dem Studium hergestellt wird. Betroffene können sich per Mail an cybersicherheit@lmu.de wenden.