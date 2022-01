"Gutes vereint" - Münchner Vereine die Gutes tun, können sich jetzt bewerben!

Die Abendzeitung und die Münchner Bank eG unterstützen mit der großen Spendenaktion "Gutes vereint" wieder Münchner Vereine, die wichtige Projekte planen. Jetzt bewerben!

Vor zwei Jahren riefen die Münchner Bank eG und die AZ erstmals zu der großen Spenden-Aktion "Gutes vereint – Münchner helfen" auf. 17.000 Euro kamen damals zusammen – ein großer Erfolg. Im vergangenen Jahr waren die Münchner noch großzügiger, und das Ergebnis waren sensationelle 23.500 Euro für die gute Sache. Nun geht "Gutes vereint" in die dritte Runde.

"Gutes vereint" - Münchner Vereine bewerbt euch jetzt!

Bei dieser Spenden-Aktion wird denen geholfen, die anderen helfen: gemeinnützigen Münchner Vereinen, die wichtige Anliegen verfolgen. Diese Vereine können sich in den nächsten Wochen wieder bei uns unter bewerben, wenn sie wohltätige Projekte planen, bei denen sie finanzielle Unterstützung brauchen.

Der freundliche Herr und sein Zamperl stehen für zwei der vier Kategorien, um die es bei der Spenden-Aktion geht: Senioren und Tiere. © Canva

"Gutes vereint" unterstützt wohltätige Projekte

Hinter dem Projekt steht ein einfacher Gedanke: Es gibt in München viele Vereine, die wichtige wohltätige Projekte verfolgen. Sie haben gute Ideen, wie sie das Leben für andere besser gestalten können. Was aber vielen Vereinen fehlt, sind die finanziellen Mittel, um ihre Pläne zu verwirklichen. Hier setzt die Initiative "Gutes vereint – Münchner helfen" der AZ und der Münchner Bank eG an.

Im vergangenen Jahr ermöglichte "Gutes vereint" vier Vereinen, wichtige Projekte umzusetzen: Heuwusler München e.V. konnte die Tierarztkosten für 82 Meerschweinchen finanzieren, die der Verein aus einer Notlage gerettet hatte. Diese Geschichte rührte die AZ-Leser so sehr, dass eine Summe gesammelt wurde, die drei Mal höher war als der Betrag, den der Verein angepeilt hatte. Das Geld konnten die Tierfreunde gut brauchen, um die Meerschweinchen aufzupäppeln und sich auch darüber hinaus für Tiere in Not einzusetzen.

Spendenaktion im letzten Jahr ein voller Erfolg

Die Faschingsgesellschaft Narrhalla bereitete in der wegen der Pandemie tristen Faschingszeit über 2.000 Bewohnern von Münchner Seniorenzentren, Altenheimen und Einrichtungen für Menschen mit Handicap einen "Fasching aus der Schachtel". Dank der Spenden konnte die Narrhalla auch Krapfen in die Schachteln packen.

Die gemeinnützige UG Hopsasa konnte dank der gesammelten Gelder ein Jahr lang einen kostenlosen wöchentlichen Sportkurs in einer Kita anbieten und dazu beitragen, sozial benachteiligten Kindern zu einer gesünderen Entwicklung zu verhelfen. Die größte Summe – fast 7.000 Euro – kam für ein Projekt des Vereins lebensmut e.V. zusammen: Dieser unterstützte krebskranke Senioren, in den Zeiten der Pandemie über Videotelefonie mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben. Interessierten Patienten wurde eine Software auf dem Computer installiert, und lebensmut-Mitarbeiter vermittelten Kenntnisse im Umgang mit der Videokommunikation.

Bewerben können sich auch Vereine, die Kindern Gutes tun wollen. © Canva

So funktioniert die Bewerbung

Nun können sich gemeinnützige Münchner Vereine mit karitativen Ideen wieder bei "Gutes vereint" bewerben. Und so funktioniert’s: Sie können sich bis zum 30. Januar auf der Website mit Projekten aus diesen vier Kategorien anmelden: Kinder und Jugendliche, Senioren, Tiere sowie erstmals Umwelt und Nachhaltigkeit. In der ersten Februarwoche wählt die Jury – Münchens Sozialreferentin Dorothee Schiwy, die Vorstandsvorsitzende der Münchner Bank eG, Sandra Bindler, und AZ-Chefredakteur Michael Schilling – dann in jeder Kategorie drei Vereine aus.

Vom 7. bis 13. Februar bestimmen die AZ-Leser in einer Online-Wahl in jeder Kategorie einen Sieger. Die vier Gewinner-Vereine rufen vom 21. Februar bis zum 20. März bei einer Crowdfunding-Aktion über das Internet-Portal der Münchner Bank eG zum Spenden auf. Und das Beste: Für jeden Unterstützer, der mindestens fünf Euro spendet, legt "Gutes vereint" zehn Euro drauf. So werden aus fünf Euro automatisch 15 Euro für die gute Sache! Und wenn 80 Prozent des Finanzierungziels erreicht sind, zahlt "Gutes vereint" auch noch den Rest der angestrebten Summe.

Ein Beispiel: Wenn ein Verein 5.000 Euro sammeln möchte, müssen nur 4.000 Euro zusammenkommen. Die restlichen 1.000 Euro füllen die AZ und die Münchner Bank eG mit ihrer Initiative auf. Die Spendenschecks an die Gewinner-Vereine sollen am 24. März in der Münchner Bank am Frauenplatz verliehen werden.

Auch der Einsatz für Umwelt und Nachhaltigkeit wird unterstützt. Diese Kategorie ist neu bei „Gutes vereint“. © Canva

Eine kurze Beschreibung Ihres Projektes

Das müssen Vereine tun, die teilnehmen wollen: Schicken Sie eine kurze Beschreibung Ihres Projekts bis spätestens 30. Januar an bewerben@gutes-vereint.de. Sie können uns diese Beschreibung ebenso über das Formular auf zukommen lassen. Aus der Bewerbung muss hervorgehen, wofür die Spenden genau verwendet werden sollen. Geben Sie bitte auch an, welche Zielsumme Sie anstreben. Wir empfehlen eine Finanzierungssumme von bis zu 5.000 Euro.

Es gewinnen aber nicht nur die Vereine, sondern auch die Spender: Am Ende der Aktion verlosen wir unter ihnen hochwertige Preise. Lassen Sie sich überraschen! Wir sind uns sicher: Auch in diesem Jahr wird "Gutes vereint" wieder wichtige Anliegen unterstützen können – zumal die Zeiten ja nicht gerade leichter geworden sind. Umso wichtiger ist es, anderen zu helfen und zusammenhalten. Also, Münchner Vereine: Bewerbt Euch!