"Gutes vereint" – Münchner Vereine, bewerbt euch!

Die große gemeinsame Spendenaktion der Münchner Bank und der Abendzeitung geht in die vierte Runde. Jetzt bewerben und gemeinsam Ihr gewünschtes Projekt realisieren.

04. September 2023 - 06:03 Uhr

23.500 Euro: Diese Spitzensumme kam bei der Spendenaktion im vergangenen Jahr zusammen. Und das Geld wurde gut angelegt – in gemeinnützige Münchner Vereine, die wichtige Anliegen verfolgen. Die Abendzeitung und die unterstützen auch dieses Jahr, bereits zum vierten Mal, wohltätige Projekte, die etwas finanzielle Unterstützung benötigen.

Viele Vereine haben tolle Ideen, die das Leben für andere besser machen können. Die Umsetzung des wohltätigen Gedankens scheitert oftmals an fehlenden Geldern. Hier greift die Aktion der AZ und der .

Großartige Projekte der Vereine

Im letzten Jahr haben sich 60 Vereine beworben. Vier davon ermöglichte , dass sie ihre wichtigen Projekte umsetzen können: Einer der größten Breitensportvereine Münchens, der von 1879 e.V., konnte mit der finanziellen Unterstützung der Spendenaktion ein Ferienprogramm für Kinder auf die Beine stellen, das Eltern eine Entlastung verschaffte.

Der Verein fördert das interkulturelle Zusammenleben und die Altenhilfe. Durch die gesammelten Spenden war es möglich, Brieffreundschaften zwischen Senioren und Einwanderern zu pflegen. Letzteren gelingt es, so schneller Deutsch zu lernen und ihre Integration zu fördern.

Kinder mit viel Spaß und Freude am Leben: Bewerben können sich Vereine, die Kindern Gutes tun wollen. © ccvision

Die Herzen der Spender berührte besonders Iris Bodensteiner mit ihren Tierfreunden aus Gröbenzell. Das anvisierter Spendenziel wurde um mehr als die Hälfte übertroffen, und so stand der gewünschten nichts mehr im Wege.

Lebensmittelverschwendung bestmöglich zu vermeiden, ist das Ziel des vierten Siegers, dem Mit Workshops versucht der Verein nun bayernweit, Jugendliche zu sensibilisieren.

Bis zum 24. September bewerben

Haben auch Sie ein Projekt, welches eine Finanzspritze benötigt, um Gutes zu tun? Als gemeinnütziger Münchner Verein mit einer karitativen Idee können Sie sich jetzt bei bewerben. Und so funktioniert es: Bis zum 24. September können Sie sich anmelden.

Hier füllen Sie das Bewerbungsformular aus und stellen Ihr Projekt kurz vor. Schreiben Sie uns auch, wofür die Spenden verwendet werden. Geben Sie außerdem an, welche Spendensumme Sie sich vorstellen. Unsere Empfehlung: eine Finanzierungssumme von bis zu 5.000 Euro.

Neuer Titel, mehr Projekte: Die Kategorie „Soziale Dienste folgt auf „Senioren“ – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung © ccvision

Die Jury um Münchens Sozialreferentin Dorothee Schiwy, die Vorstandsvorsitzende der , Sandra Bindler, und AZ-Chefredakteur Michael Schilling wählt in den vier Kategorien je vier Vereine aus.

Ab Montag, 9. Oktober, können die Leser der Abendzeitung eine Woche lang abstimmen und sich für ihren Favoriten entscheiden. Die vier Gewinner-Vereine rufen dann vom 6. bis 26. November bei einer Crowdfunding-Aktion über das Internet-Portal der zum Spenden auf.

Jeder gewinnt

Schon kleine Summen können Großes bewegen, denn für jede Spende von mindestens fünf Euro stockt die Initiative „Gutes vereint“ den Betrag um jeweils zehn Euro auf. Und wenn 80 Prozent des Finanzierungziels erreicht sind, zahlt auch noch den Rest der angestrebten Summe.

Werden beispielsweise für ein Projekt mindestens 4.000 Euro gespendet, springt die Initiative mit ein und spendet 1.000 Euro zusätzlich, um das gewünschte Ziel zu erreichen.

Ein Highlight für die Gewinner ist die Übergabe der Spendenschecks in der Münchner Bank am Frauenplatz. Die Preisverleihung findet dieses Jahr am 5. Dezember statt. Zu gewinnen gibt es jedoch nicht nur etwas für die teilnehmenden Vereine, sondern auch für alle Spender.

Am Ende der Aktion verlosen wir unter ihnen hochwertige Preise. Lassen Sie sich überraschen! Wir freuen uns schon sehr auf Ihre Bewerbung, denn wir sind uns sicher, dass auch in diesem Jahr wieder wichtige Anliegen unterstützen kann. Münchner Vereine, bewerbt euch!