Gutes vereint - Münchner Vereine, bewerbt Euch!

Die Münchner Bank eG und die AZ unterstützen gemeinnützige Vereine, die für eine gute Sache sammeln. Bewerben Sie sich noch bis zum 10. Januar!

Bewerben können sich auch Vereine, die Menschen helfen, die wegen der Corona-Pandemie in Not geraten sind.

München - Wollen Sie mit Ihrem Verein ein Projekt umsetzen, das Kindern und Jugendlichen, Senioren oder Tieren zugutekommt – Ihnen fehlen aber die finanziellen Mittel? Oder engagieren Sie sich mit Ihrem Verein im Kampf gegen die Corona-Pandemie, indem Sie zum Beispiel Erkrankte unterstützen oder sich um Risikogruppen kümmern – doch das Geld ist knapp? Dann bewerben Sie sich bei "Gutes vereint – Münchner helfen" unter !

Jetzt noch bis 10. Januar bewerben

Mit dieser Aktion unterstützen die Münchner Bank eG und die AZ gemeinnützige Vereine, die Spenden für einen guten Zweck sammeln wollen. Die Bewerbungsphase endet am 10. Januar. Teilnehmen ist ganz einfach: Sie müssen auf nur ein Bewerbungsformular ausfüllen und Ihr Projekt kurz vorstellen. Mitte Januar wählt die Jury – Münchens Sozialreferentin Dorothee Schiwy, die Vorstandsvorsitzende der Münchner Bank eG, Sandra Bindler, sowie AZ-Chefredakteur Michael Schilling – in den vier Kategorien jeweils drei Projekte aus.

Ab 18. Januar stimmen die AZ-Leser ab

Das letzte Wort haben dann die AZ-Leser: Sie bestimmen in der Woche vom 18. bis 24. Januar in einer Online-Wahl in jeder Kategorie einen Gewinner. Die vier Gewinner-Vereine rufen anschließend bei einer Crowdfunding-Aktion über das Internet-Portal der Münchner Bank eG zum Spenden auf. Die Initiative "Gutes vereint" hilft kräftig mit: Für jeden Unterstützer, der mindestens fünf Euro spendet, legt "Gutes vereint" zehn Euro drauf. Und wenn 80 Prozent des Finanzierungsziels erreicht sind, zahlt "Gutes vereint" auch noch den Rest! Ein Beispiel: Wenn ein Verein 5.000 Euro sammeln möchte, müssen nur 4.000 Euro zusammenkommen. Die restlichen 1.000 Euro füllt "Gutes vereint" auf.

