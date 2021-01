"Gutes vereint  Münchner helfen": Ihre Stimme für die Spendenkategorie "Senioren"

Die gemeinsame Spenden-Aktion der Abendzeitung und der Münchner Bank eG ist in vollem Gange: 90 Vereine haben sich mit tollen gemeinnützigen Projekten beworben. Davon hat unsere Jury zwölf Projekte ausgewählt. Und das letzte Wort haben Sie, liebe AZ-Leser: Sie bestimmen, welche Vereine unterstützt werden sollen. Für welches Projekt in der Kategorie "Senioren“ sollen wir Spenden sammeln?

München - Schon jetzt ist die Aktion "Gutes vereint – Münchner helfen" ein riesiger Erfolg: 90 Vereine haben sich beworben – doppelt so viele wie beim letzten Mal. Das zeigt, dass viele Vereine in München gerade auch in diesen schwierigen Zeiten gemeinnützige Projekte realisieren wollen, die finanziellen Mittel aber fehlen. Hier setzt die gemeinsame Initiative der Abendzeitung und der Münchner Bank eG an.

Wir danken allen Vereinen, die sich mit ihren großartigen Projekten in den Kategorien "Kinder / Jugendliche", "Senioren", "Tiere" und "Engagement rund um Corona" beworben haben. Die Jury hatte die Qual der Wahl. Münchens Sozialreferentin Dorothee Schiwy, die Vorstandsvorsitzende der Münchner Bank eG Sandra Bindler und AZ Chefredakteur Michael Schilling wählten für das Online-Voting jeweils drei Projekte in den vier Kategorien aus.

Folgende drei Vereine hat die Jury in der Kategorie "Senioren" für das Online-Voting ausgewählt:

lebensmut e.V. - Der Verein kümmert sich um krebskranke Menschen und deren Angehörige. Ein neues Projekt richtet sich vor allem an ältere Patienten. Denn diese sind gerade aufgrund der aktuellen Besuchsbeschränkungen oft isoliert. Die wenigsten sind mit Videotelefonie vertraut. Der Verein möchte diesen Menschen nun die Möglichkeit geben, sich über virtuelle Medien auszutauschen und in Kontakt mit Familie und Freunden zu bleiben. Dazu möchte lebensmut e.V. ein entsprechendes System installieren und in Einzelschulungen die Grundkenntnisse im Umgang mit Videokommunikation vermitteln. Weitere Infos zum Verein unter:

VolxGesang gemeinnützige GmbH - Das Mitsing-Konzert, bei dem es nur eine Regel gibt: Niemand singt zu laut und niemand singt zu falsch! VolxGesang möchte ein erweitertes Pilotprogramm speziell für Senioren starten. Außer Mitsingen soll es zum Beispiel auch leichte Bodypercussion, Vorlesen von Geschichten in Mundart und Hochdeutsch, Volksmusikkonzerte und ein interaktives Musikprogramm geben. Diese Videos können auf verschiedenen Wegen in die Seniorenheime gebracht werden: z.B. per YouTube auf Tablets oder internetfähige TV-Geräte, per DVD oder USB-Sticks oder über einen eigenen Haus-TV-Kanal in den Heimen, wofür VolxGesang die notwendige Hardware zur Verfügung stellen würde. Weitere Infos zur gemeinnützigen GmbH unter:

Mieterinitiative Haderner Stern e.V. - Der Verein organisiert Vorträge und Veranstaltungen für Senioren, bei denen über Rechtsgebiete und Probleme des alltäglichen Lebens informiert wird, z.B. über Sicherheit, Gesundheit, Pflege und Verbraucherschutz. Die Mieterinitiative bietet regelmäßig Nachbarschaftstreffen mit Spielen, Informationen sowie Kaffee und Kuchen an. Einmal im Monat gibt es ein kostenloses Mittagessen für finanziell Schwache und Alleinstehende, um Vereinsamung im Alter und dem Verlust sozialer Kontakte entgegenzuwirken. Außerdem hilft der Verein Senioren mit Zuschüssen zur Miete oder zu Medikamenten, die von den Kassen nicht bezahlt werden. Weitere Infos zum Verein unter:

Herzlichen Dank für Ihre Stimme! Welcher Verein gewonnen hat, erfahren Sie am Dienstag, den 26.01.21, in Ihrer Abendzeitung. Ab dem 27.01.21 können Sie dann auch für das Projekt des Gewinners auf der Crowdfunding-Plattform der Münchner Bank eG spenden.

Bei jeder Spende ab 5 Euro legt "Gutes vereint" 10 Euro drauf

Und das Beste: Für jeden Unterstützer, der mindestens fünf Euro spendet, legt "Gutes vereint" zehn Euro drauf. So werden aus fünf Euro automatisch 15 Euro für die gute Sache! Und wenn 80% des Finanzierungsziels erreicht sind, zahlt "Gutes vereint" auch noch den Rest. Wenn ein Verein zum Beispiel 5.000 Euro sammeln möchte, müssen nur 4.000 Euro zusammenkommen. Die restlichen 1.000 Euro füllen die AZ und die Münchner Bank eG mit ihrer gemeinsamen Initiative auf. Somit übernimmt "Gutes vereint" bis zu 73,3% der gewünschten Finanzierungssumme.

Bei uns gewinnen nicht nur die Vereine, sondern auch die Spender

Am Ende der Aktion verlosen wir unter allen Spendern tolle Preise. Lassen Sie sich überraschen! Wir sind uns sicher: Auch in diesem Jahr wird "Gutes vereint" wieder wichtige Anliegen unterstützen können. Und gerade jetzt ist es noch wichtiger geworden zusammenzuhalten und anderen zu helfen.

