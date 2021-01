"Gutes vereint  Münchner helfen": Ihre Stimme für die Spendenkategorie "Kinder/Jugendliche"

Die gemeinsame Spenden-Aktion der Abendzeitung und der Münchner Bank eG ist in vollem Gange: 90 Vereine haben sich mit tollen gemeinnützigen Projekten beworben. Davon hat unsere Jury zwölf Projekte ausgewählt. Und das letzte Wort haben Sie, liebe AZ-Leser: Sie bestimmen, welche Vereine unterstützt werden sollen. Für welches Projekt in der Kategorie "Kinder / Jugendliche" sollen wir Spenden sammeln?

München - Schon jetzt ist die Aktion "Gutes vereint – Münchner helfen“ ein riesiger Erfolg: 90 Vereine haben sich beworben – doppelt so viele wie beim letzten Mal. Das zeigt, dass viele Vereine in München gerade auch in diesen schwierigen Zeiten gemeinnützige Projekte realisieren wollen, die finanziellen Mittel aber fehlen. Hier setzt die gemeinsame Initiative der Abendzeitung und der Münchner Bank eG an.

Wir danken allen Vereinen, die sich mit ihren großartigen Projekten in den Kategorien "Kinder / Jugendliche“, "Senioren“, "Tiere“ und "Engagement rund um Corona“ beworben haben. Die Jury hatte die Qual der Wahl. Münchens Sozialreferentin Dorothee Schiwy, die Vorstandsvorsitzende der Münchner Bank eG Sandra Bindler und AZ Chefredakteur Michael Schilling wählten für das Online-Voting jeweils drei Projekte in den vier Kategorien aus.

Folgende drei Vereine hat die Jury in der Kategorie "Kinder / Jugendliche" für das Online-Voting ausgewählt:

Hopsasa gemeinnützige UG - Der Name von Hopsasa ist Programm: Alle Kinder brauchen Bewegung! Hopsasa bietet kostenlose wöchentliche Sportkurse für Kinder im Alter von 2-11 Jahren an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Kindern aus sozial schwachen Familien und Kindern mit Migrationshintergrund. Hopsasa geht in Kindertagesstätten und führt dort Sportkurse durch. Das bedeutet: Kein Stress für die Eltern, eine Entlastung des Kitapersonals sowie Spaß und Freude für die Kinder. Ein Kursdurchlauf dauert 12 Monate. Im Anschluss daran vermittelt Hopsasa die Kinder in lokale Sportvereine weiter - denn die Liebe zum Sport geht weiter! Weitere Infos zur gemeinnützigen UG auf:

Kids in emotion e.V. - Ziel des Vereins ist es, kranken, hilfebedürftigen und benachteiligten Kindern und Jugendlichen einen unvergesslichen Tag zu bereiten. Mittelpunkt ist eine durch die Polizei abgesicherte Tour auf Trikes, Motorrädern mit Beiwagen und Quads. Im Anschluss daran gibt es ein kunterbuntes Rahmenprogramm mit kostenlosem Essen und Getränken und vielen Attraktionen. Ein einmaliges und unbeschwertes Erlebnis, bei dem die Kinder ihre Sorgen und Nöte für einen Tag vergessen können. Weitere Infos zum Verein auf:

Förderverein Tischtennisjugend der SpVgg Thalkirchen - Der Förderverein benötigt Tischtennisplatten, Netze, Bälle und einheitliche Sportkleidung. Es gibt vier Jugendmannschaften, die Verbandsrunde spielen. Insgesamt ca. 50 Jugendliche im Alter von 6 - 16 Jahren üben den Tischtennissport aus. Der Förderverein unterstützt diese Abteilung mit Trainer und Sportkleidung. Um die Jugendlichen auch weiterhin fördern zu können, benötigt der Verein finanzielle Hilfe. Weitere Infos zum Verein auf:

Und nun sind Sie gefragt, liebe AZ-Leser: Stimmen Sie für Ihren Wunschverein ab:

Herzlichen Dank für Ihre Stimme! Welcher Verein gewonnen hat, erfahren Sie am Dienstag, den 26.01.21, in Ihrer Abendzeitung. Ab dem 27.01.21 können Sie dann auch für das Projekt des Gewinners auf der Crowdfunding-Plattform der Münchner Bank eG spenden.

Bei jeder Spende ab 5 Euro legt "Gutes vereint" 10 Euro drauf

Und das Beste: Für jeden Unterstützer, der mindestens fünf Euro spendet, legt "Gutes vereint“ zehn Euro drauf. So werden aus fünf Euro automatisch 15 Euro für die gute Sache! Und wenn 80% des Finanzierungsziels erreicht sind, zahlt "Gutes vereint“ auch noch den Rest.

Wenn ein Verein zum Beispiel 5.000 Euro sammeln möchte, müssen nur 4.000 Euro zusammenkommen. Die restlichen 1.000 Euro füllen die AZ und die Münchner Bank eG mit ihrer gemeinsamen Initiative auf. Somit übernimmt "Gutes vereint“ bis zu 73,3% der gewünschten Finanzierungssumme.

Bei uns gewinnen nicht nur die Vereine, sondern auch die Spender

Am Ende der Aktion verlosen wir unter allen Spendern tolle Preise. Lassen Sie sich überraschen! Wir sind uns sicher: Auch in diesem Jahr wird "Gutes vereint“ wieder wichtige Anliegen unterstützen können. Und gerade jetzt ist es noch wichtiger geworden zusammenzuhalten und anderen zu helfen.

Stimmen Sie jetzt unter auch für Ihren Lieblingsverein aus den Kategorien "Senioren“, "Tiere“ und "Engagement rund um Corona“ ab!